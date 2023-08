Renuncia de Karla Quintana se debió a que cerró un ciclo, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta la decisión de Karla Quintana de renunciar a la Comisión Nacional de Búsqueda de la Subsecretaría de Gobernación, que probablemente fue porque no estaba de acuerdo con una estrategia del gobierno o ya cerró un ciclo en esa encomienda.

Ante la insistencia de los reporteros sobre los motivos que dio Quintana para dejar el cargo el miércoles pasado, AMLO consideró que fue honesto de su parte renunciar. Añadió que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas estuvo de acuerdo con la decisión.

“Él estuvo de acuerdo en su salida y se respeta quien no está de acuerdo o ya cerró un ciclo, o no está de acuerdo con una estrategia que se está llevando a cabo, es honesto decir renuncio”, enfatizó AMLO.

AMLO recordó el caso de Luz María de la Mora, quien era subsecretaria de Economía y renunció al cargo tras la llegada de Raquel Buenrostro a la titularidad de esa dependencia.

“Diría deshonesto lo que nos pasó una vez que estuvo con nosotros de subsecretaria de Economía una señora, y se dio un cambio porque entró Raquel Buenrostro de Economía, y a la semana viene esa marcha en contra de nosotros, de los conservadores y fifís.

“Y ahí viene ya la señora, una semana, quiere decir que ella estaba en contra del proyecto y sin embargo permanecía en un gobierno con el cual no coincidía, eso es deshonesto. Si yo no estoy de acuerdo con un proyecto, no es cualquier cosa, es un asunto de matiz, son dos proyectos, se dice: ‘No estoy de acuerdo’. Adelante y gracias por el tiempo que se ayudó, nada más”, afirmó AMLO.

López Obrador subrayó en relación al tema de que se utiliza el censo de las vacunas para realizar las visitas en las viviendas, que sí se hace, como también con los padrones de bienestar, los inscritos al Seguro Social.

“Como queremos informar bien y revisar censos y es lo que estamos haciendo, visitar casa por casa, porque qué pasaba, se registraba un desaparecido, luego aparecía y se mantenía en el censo y ahora estamos en la búsqueda y estamos encontrando muchos de ellos vivos”, detalló AMLO.

AMLO explicó que durante su administración se aumentó más de 470 por ciento el presunto destinado para la atención en la búsqueda de desaparecidos y casos de violencia contra las mujeres y niñas, lo cual no se dio durante sexenios pasados.

En ese sentido, AMLO criticó las recientes movilizaciones de colectivos feministas como el de la panista Alessandra Rojo de la Vega, afuera de Palacio Nacional, para entregarle unos libros para entender este movimiento.

“Hace poco vino una señora (Alessandra Rojo), aquí igual como vino la señora que no puedo nombrar (Xóchitl Gálvez) con unos carteles; y esa señora y la que acaba de venir supuestamente a informarme sobre cómo es el movimiento feminista.

“Sí lo conozco desde que estaba en la escuela, no sólo lo conozco, lo practico, tan es así que no hay un gobernante en México que haya abierto tantos espacios de participación para las mujeres desde el gobierno de la Ciudad de México (…) Ahora la mitad del gabinete son mujeres y la mitad hombres. ¿Eso hizo Peña, Calderón, Fox?”, aseveró AMLO, al cuestionar que “ahora resulta que son feministas”.

Desapariciones no es un tema político, es una realidad: Centro Prodh

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh aseguró que denunciar la crisis de desapariciones en el país, no obedece a sesgos políticos, ni es de “falsarios”, sino que es una realidad.

Lo anterior, luego de que en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo alusión al tema, tras la renuncia con carácter de irrevocable de Karla Quintana, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

El organismo señaló a través de sus redes que la tragedia de las desapariciones no es sobre números, presupuesto, funcionarios, una administración u otra, sino sobre miles de familias sin verdad ni justicia.

A pesar de ello, lamentó la renuncia de Karla Quintana y dijo que su trabajo, y el de su equipo puso de pie a una institución de Estado que antes languidecía, contribuyendo a visibilizar la crisis de desapariciones y enfrentando resistencias de fiscalías.

“En este contexto, preocupa que los cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda puedan ser usados para revertir avances o incluso para manipular el Registro de Personas Desaparecidas, con el fin de presentar un descenso ficticio en tiempos electorales”, explicó.

Señaló que para las familias de personas desaparecidas, la incertidumbre de no conocer el paradero de los suyos continúa al margen de personas, organizaciones, instituciones, coyunturas y sexenios. “Ellas son el centro de la crisis y México sigue en deuda frente a su dolor y sus dignas exigencia”.

