Renuncias y reclamos desatan tormenta al líder del PAN... de nuevo

El descontento con la gestión de Marko Cortés al frente del Partido Acción Nacional (PAN) se hizo evidente este viernes con la renuncia de la senadora Martha Cecilia Márquez y una serie de críticas de militantes de alto nivel.

Márquez presentó su renuncia a 18 años de militancia, al Consejo Nacional, al Consejo de Doctrina, al Consejo Estatal y al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República.

Más tarde, sin definir si cambiará de grupo parlamentario o aceptará la invitación del coordinador del PAN, Julen Rementería, para permanecer con los panistas como independiente, Márquez Alvarado aseguró que tomará con calma esa decisión tras su renuncia como militante de ese instituto político.

Yo manifesté mi interés por participar en la candidatura a la gobernatura de Aguascalientes, pero Marko Cortés fue a Aguascalientes para negarme como un Judas. Un medio le preguntó que si me contemplaba para el cargo y él lo negó

Martha Márquez, Exsenadora del PAN

En entrevista radiofónica, la senadora por Aguascalientes confirmó que uno de los motivos por los que tomó la decisión de abandonar el blanquiazul en el que militó durante casi 20 años, fue porque no hubo interés de Cortés por respaldar su candidatura a la gubernatura de Aguascalientes.

“Yo manifesté mi interés por participar en la candidatura a la gubernatura de Aguascalientes, pero Marko Cortés fue a Aguascalientes para negarme como un Judas. Un medio le preguntó si me contemplaba para el cargo y él lo negó”.

Consideró que un presidente de partido no debe excluir a una aspirante, pues asegura que siempre se dice que son bienvenidos todos. “No espero que esté de mi lado, pero que no me violente”, expresó la senadora.

Lamento la decisión de Martha Márquez, quien militó en el PAN con honestidad y congruencia. Esto pasa en AN por tener una dirigencia soberbia y derrotista. Marko Cortés es incapaz de aglutinar al panismo y encabezar una oposición digna

Martín Orozco, Gobernador de Aguascalientes

Al respecto, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, expresó que Cortés Mendoza es incapaz de aglutinar al panismo y encabezar una oposición digna.

“Lamento la decisión de @mmarquezags , quien militó en el PAN con honestidad y congruencia. Esto pasa en @AccionNacional por tener una dirigencia soberbia y derrotista. @markocortes es incapaz de aglutinar al panismo y encabezar una oposición digna”, escribió en su cuenta de Twitter.

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República lamentó la renuncia Martha Márquez a su militancia panista y su salida de la bancada.

Increíble el CEN del PAN. Sin diálogo previo anuncia cargos para quienes hemos difundido una opinión distinta. Infantil, cero política, pura imagen. Yo ayudaré al PAN siempre, en todo el país, en todas las campañas, pero no formaré parte de un CEN que no comparto

Damián Zepeda, Senador del PAN

“Lamentamos mucho que por problemas derivados de asuntos locales, nuestra compañera @mmarquezags deje su militancia en el Partido y de integrar el Grupo Parlamentario del PAN”, publicó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Y panistas descartan participar en el CE

En otro frente, el senador del PAN, Damián Zepeda mostró su desacuerdo con el Comité Ejecutivo del PAN con el anuncio de cargos a quienes han expresado una opinión distinta a Marko Cortés.

Lamentamos mucho que por problemas derivados de asuntos locales, nuestra compañera Martha Márquez deje su militancia en el Partido y de integrar el Grupo Parlamentario del PAN

Senadores del PAN, Comunicado

“Increíble el CEN del PAN. Sin diálogo previo anuncia cargos para quienes hemos difundido una opinión distinta. Infantil, cero política, pura imagen. Yo ayudaré al PAN siempre, en todo el país, en todas las campañas de 2022, 23 y 24, pero no formaré parte de un CEN que no comparto”, escribió en su cuenta de Twitter.

A través de un comunicado, Cortés Mendoza invitó a varios panistas destacados a participar como integrantes del CEN en diversos cargos partidistas; sin embargo, varios de ellos rechazaron trabajar con él.

Adriana Dávila lamentó las formas de comunicación del dirigente recién reelecto, pues trata de contentar por medio de redes sociales a quienes han mostrado opiniones contrarias a la actual administración partidista.

“Por tercera ocasión reitero mi postura: no participaré en ninguna actividad con la actual dirigencia del PAN”, tuiteó el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, también rechazó a Cortés Mendoza.