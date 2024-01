Rescate de Pemex evitó que la gasolina estuviera en 35 pesos por litro: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si el gobierno de la transformación no hubiera realizado el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex), el costo de la gasolina podría alcanzar los 35 pesos por litro.

Reprobó la campaña de desinformación encaminada a sembrar miedo en la población sobre un posible “gasolinazo”, de que en algunas partes ya cuesta entre 28 y 29 pesos por litro de combustible.

“Si no hubiésemos llegado, si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí no costaría como se difundió a finales y a principios de este año, el litro de gasolina 28 o 29 pesos”, resaltó AMLO durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Jueves 4 de enero de 2024 https://t.co/BJqzuuO1BA — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 4, 2024

“Ya ven cómo echaron a andar toda una campaña, que ya estaba vendiéndose la gasolina en 28, 29 pesos. ¡Un gasolinazo!, así como lo hacían ellos, no solo 28, 29, a lo mejor costaría 35 pesos el litro, y sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo”, manifestó AMLO.

AMLO dijo que Pemex pudo recuperarse gracias al apoyo público y la implementación de políticas especiales, luego de que los corruptos neoliberales intentaron desaparecer a la empresa petrolera.

Por ello, mencionó que la reforma energética emprendida en el sexenio pasado no funcionó y Petróleos Mexicanos estaba destinado a la quiebra.

