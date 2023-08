Todas las resoluciones de órganos deben respetarse: Monreal tras fallo del INE vs AMLO

El aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, dijo que todas las resoluciones de los órganos autónomos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o del Instituto Nacional Electoral (INE) deben ser respetadas.

Esa fue su respuesta al ser cuestionado sobre la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que emitió medidas cautelares contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por sus pronunciamientos contra la senadora panista Xóchitl Gálvez.

Aunque dijo aún no conocer a detalle el fallo del órgano electoral, dijo que sus determinaciones deben observarse porque a “eso nos obliga el Estado de Derecho”.

El excoordinador de Morena en la Cámara alta negó que el salto que tuvo la senadora panista para posicionarse como una posible candidata presidencial de oposición le perjudique.

“En el caso de la señora. No, ni me afecta ni me beneficia. Ellos tienen su proceso; no voy a descalificarla, y nosotros el nuestro. Hay que preocuparnos porque en el caso de nuestras filas se mantenga la unidad, que es una condición sine qua non para ratificar que el Movimiento siga gobernando el país. Esa es mi preocupación”, dijo.

Leo