Ya me cansé de hacer llamados a Morena, la omisión es su característica, dice Ricardo Monreal.

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, dijo estar cansado de pedir a Morena que intervenga para frenar el despliegue publicitario del resto de contendientes por el mismo cargo.

En conferencia de prensa desde Colima, el excoordinador de Morena en el Senado acusó a su partido de tener como característica la omisión, pues no ha hecho nada por no frenar el gasto para la promoción de la imagen de los demás morenistas.

“Al partido, ya me cansé de hacerle llamados, pero la omisión es su característica. Realmente no ha hecho absolutamente nada y ha permitido que haya una cantidad, fuera de lo normal, una cantidad ilógica de recursos invertidos en publicidad personalizada. Eso no somos Morena, y por eso yo actúo en razón de los principios y en razón de los valores que Morena tiene”, dijo.

Estuvimos en la bella ciudad de Colima, en el aniversario de su fundación, y me fue grato saludar a las y los habitantes. Fue un día productivo. ¡La gente quiere continuidad; seguiremos recorriendo el país! pic.twitter.com/SzCindTUGt — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 2, 2023

A pesar de ello, Monreal Ávila consideró que aún se está a tiempo de atender el llamado que el presidente Andrés Manuel López Obrador les hizo para retirar la propaganda, en apego a que Morena, dijo, surgió como un reclamo a todos los excesos.

“No paso de ahí, de hacer un exhorto a la moderación, un exhorto al autocontrol y de que pudieran retirar el exceso de esta publicidad personalizada que en todo el país existe, de cuatro fundamentalmente, cuatro aspirantes fundamentalmente, que son Adán, Marcelo, Claudia y Velasco”, dijo.

JVR