AMLO respalda decisión de Claudia Sheinbaum de retomar paso de GN a Sedena

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó la decisión de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de impulsar su iniciativa para transferir la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, porque si se queda en la Secretaría de Seguridad o en Gobernación (Segob), “se va a echar a perder”.

MÁS INFORMACIÓN Claudia ofrece consolidar Guardia Nacional como parte de Sedena

Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, AMLO explicó que integrar los 120 mil elementos de la GN al mando de la Sedena, es la única manera de garantizar que no se van a corromper.

“Lo que se busca desde el principio, es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena como el Ejército y la Fuerza Aérea, una rama, así está en España, en Francia, en otros países y yo soy partidario de eso porque se ha construido en cinco años la Guardia Nacional, se ha hecho todo un esfuerzo para formar, disciplinar a más de 120 mil elementos, nunca se había tenido una corporación así para la seguridad pública.

“Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal, en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad, se va a echar a perder. Si depende de una secretaría como la Defensa, que tienen una tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina, hay garantía de que no se corrompa la Guardia”, afirmó AMLO.

Claudia Sheinbaum anunció el domingo en Oaxaca, que dará continuidad al fortalecimiento y consolidación de la GN y buscará sea parte de la Sedena.

“La Guardia Nacional, en tan solo cinco años, ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión”, dijo.

Criticó a la oposición por haberse opuesto a la reforma que promovió para transferir a la Guardia Nacional a la Sedena, pues como hubo y sigue habiendo una huelga de los conservadores en el Congreso, cuando se quiso hacer la reforma a la constitución, se opusieron, de manera irracional porque esgrimieron, usaron como pretexto de que se iba a militarizar el país.

“Imagínense los del PAN diciendo eso, que son de lo más autoritario que pueda haber, no era ese el fondo, la idea era que no se aprobara nada, que nosotros proponíamos. Luego como no se podía reformar la constitución porque no se tenía mayoría calificada, se buscó hacer una reforma legal y se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados y senadores, pero el bloque conservador acudió a la Corte para declarar inconstitucional la ley”, expuso.

AMLO aseveró que tanto los opositores como los ministros de la Corte no piensan en la seguridad del pueblo, sino es simplemente bloquear reformas y leyes sin ninguna justificación.

“Por eso me dio mucho ayer que la presidenta electa planteó, porque es lo más conveniente para garantizar la seguridad pública, que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.

“Hay otras funciones que tiene la Secretaría de Seguridad Pública y también es una secretaría que coordina toda la acción del gabinete de seguridad, tiene una función normativa que es importante, pero eso lo va a decidir la presidenta”, concluyó. AMLO.

