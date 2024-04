Respalda Sheinbaum reforma para acotar amparos; “hay un abuso” de jueces, denuncia

En Comitán, Chiapas, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum respaldó la aprobación de la Ley de Amparo realizada en el Senado, ya que “hay un abuso” de amparos otorgados a ciudadanos.

“La reciente reforma que se hizo, que es muy importante porque hay un abuso de los amparos y ahora, no que la gente no tenga posibilidad o la ciudadanía no tenga ese derecho que es indispensable, sino que se generalizan las resoluciones”, declaró en conferencia de prensa.

Sheinbaum pidió al líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal ahondar sobre el tema, quien aclaró que con estos cambios sí se acota el abuso de los jueces de otorgar amparos para efectos generales y afectar el desarrollo del país.

“Estamos convencidos que no puede un juez de distrito anular, derogar la ley hecha por todo el Legislativo. Ya pasó a Cámara de Diputados, la oposición anunció que va a recurrir a la acción de inconstitucionalidad porque sabe que se agotó este recurso (…) Nosotros le decimos qué bueno, eso es lo que debieron haber hecho antes”, apuntó.

Monreal Ávila anticipó que esta semana será aprobada por la mayoría en la Cámara de Diputados, pues “desde el legislativo no vamos a permitir abusos” de los integrantes del Poder Judicial.

Claudia Sheinbaum al referirse a la “guerra sucia” en contra de ella y los candidatos de Morena a nivel nacional, pidió al Instituto Nacional Electoral revisar estas denuncias, sin embargo, aseguró que hasta ahora “no le han hecho nada”, ya que después del debate subió tres puntos.

“Subí tres puntos después del debate, realmente no están teniendo el impacto. Por ello, llamar a la ciudadanía y que participemos masivamente el 2 de junio”, manifestó la exjefa de Gobierno de la CDMX.

Agregó que “sobre la guerra sucia, hoy en la mañana estaba viendo las noticias, veo distintas notas y cuando estaba abriendo una sobre una columna de opinión me sale una en contra de Clara Brugada con una sarta de mentiras. Sí hay que pedirle al INE que revise esta guerra sucia que hay”.

“Ahora, no ha afectado la guerra sucia que tiene nuestra compañera Rocío Nahle que es impresionante. A todas y todos los candidatos que van a las gubernaturas, senadurías, diputaciones federales, etcétera, no están afectando, claro que tiene que tomar cartas en el asunto el INE, pero hay una percepción distinta, la gente sabe que es una ofensiva”, puntualizó.

AM