Con respeto, unidad y colaboración se defenderá la voluntad del pueblo: Armenta

Con acciones cercanas a la gente, se logrará la tarea histórica de darle continuidad al legado del presidente Andrés Manuel López Obrador; trabajos que se fortalecen con unión y colaboración de todos para cumplir con cada una de las cinco tareas encomendadas por la Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó el Senador de Morena Alejandro Armenta Mier.

El senador poblano vio con optimismo la reunión que sostuvieron legisladores de Morena y de las fuerzas políticas aliadas, en donde la Dra. Claudia hizo un llamado a fortalecer la unión entre las fuerzas políticas que anunciaron su adhesión a la causa en esta tarea de reforzamiento de los comités.

Claudia Sheinbaum llama a fortalecer la colaboración política en la Cuarta Transformación. Foto: Especial

Alejandro Armenta resaltó que, Morena es un partido de puertas abiertas, cercano a la gente, y sensible a los problemas ciudadanos, en el que hay, la firme convicción de no fallar a los mexicanos, por ello, coincidió con la Coordinadora Nacional en impulsar una convocatoria amplia, con unidad, que no solo sea para los integrantes de Morena, sino que, incluso considere a personas que están afiliadas a otros grupos políticos, si ya no se sientan a gusto en ellos, y se sientan ahora identificados con Andrés Manuel López Obrador y con el Movimiento Regeneración Nacional.

En este entendido el Senador resaltó que, a lo largo del gobierno de AMLO se han desarrollado planes y programas para el beneficio de cerca de 500 mil campesinos y campesinas que siembran vida, destinado recursos a las madres y padres de familia para mejorar sus escuelas, dando apoyo a madres trabajadoras, así como, a más de 800 mil maestros de educación básica basificados.

También resaltó acciones como, los planes de justicia para pueblos originarios en donde se les regresa tierras, derechos de agua, se promueve bienestar, autonomía y se reconocen y promueven las lenguas y culturas originarias, caminos artesanales, entre otros.

