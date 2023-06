Responden presuntos cárteles a buscadora

La vocera del Colectivo 10 de Marzo, Delia Quiroa, aseguró que al menos dos grupos delictivos ya le contestaron, tras difundir un video en el que pide un convenio de paz y detener las desapariciones forzadas.

“Se comunicó una persona de Michoacán y me dijo que estaban considerando firmar el pacto, pero no están totalmente de acuerdo; además, se comunicó otra persona de Tamaulipas que dijo que también consideran firmarlo, ya que están cuidando que el Cártel Jalisco Nueva Generación se vaya subiendo a su territorio”, aseguró a La Razón.

Detalló que por el momento no le han dicho a qué cárteles pertenecen, ya que son los primeros acercamientos, pero espera que sea en los siguientes días o semanas cuando se determine quiénes son realmente.

Se necesita un verdadero compromiso y seriedad de parte del Presidente de la República. Necesitamos saber qué es lo que pasa con su Gabinete, pues necesitamos que nos reciban y que ellos también firmen el pacto...

Delia Quiroa, Vocera del Colectivo 10 de Marzo

Quiroa reprochó que el Gobierno federal se apoye de la propuesta para avanzar en los procesos que les corresponden, pues desean que ninguna autoridad lo use como botín político para sus temas de campaña, ya que son tiempos electorales.

“Se necesita un verdadero compromiso y seriedad de parte del Presidente de la República. Necesitamos saber qué es lo que pasa con su Gabinete, pues necesitamos que nos reciban y que ellos también firmen el pacto”, dijo.

En días anteriores, a través de un mensaje en sus redes, la buscadora pidió a 10 grupos de la delincuencia organizada parar las desapariciones y comprometerse a que se tengan entierros dignos, respetar el libre tránsito de las madres buscadoras y el cese de los conflictos armados.

Yo difiero de esa petición porque la violencia no para.

A nivel nacional, estamos colapsados y no es posible que le estemos pidiendo a la delincuencia organizada que nos deje trabajar...

Adriana Bahena, Vocera de Los Otros Desaparecidos de Iguala

Frente a esta propuesta, algunos colectivos mostraron su desacuerdo en someterse a los grupos organizados, pues aseguran que es deber de las autoridades proteger a los mexicanos.

“Yo difiero de esa petición porque la violencia no para. A nivel nacional, estamos colapsados y no es posible que le estemos pidiendo a la delincuencia organizada que nos deje trabajar. Yo me he enfocado en impulsar los proyectos que sí puedo, pero no me le voy a cuadrar al crimen organizado”, explicó Adriana Bahena, vocera de Los Otros Desaparecidos de Iguala.

Señaló que la preocupación son las víctimas de las personas desaparecidas y no enfrascarse en conflictos que les pueden poner en riesgo; por ello, en ocho años se ha dedicado a las búsquedas y no en señalar quiénes son las bandas organizadas. “Debemos dejar de contrapuntearnos con el crimen organizado, pues a nosotros no nos compete eso; es a las autoridades a las que les corresponde ese tema”, manifestó.

Se arriesgan demasiado al querer pactar con el crimen organizado; se entiende la desesperación, pero se entiende que es un arma de dos filos...

Karla Guerrero, Vocera del Frente Nacional de Desaparecidos

Dijo que la verdadera solución es exigirle a las autoridades que se pongan a trabajar, ya que es su obligación, pues en muchos estados no hay Ley de Desaparición y se les deja en abandono, y por ello no se ve a las víctimas colaterales, que son las familias de los desaparecidos, y no estar pidiendo permiso a los cárteles porque eso no corresponde. “Las entiendo (a las madres buscadoras), pero el dolor las está exponiendo a poner en riesgo sus vidas y al final las van a matar”, agregó.

Karla Guerrero, vocera del Frente Nacional de Desaparecidos y del Frente Nacional Ni Una Menos, indicó que, por desesperación, las madres buscadoras están buscando opciones, pero que puede ser un arma de dos filos, al no tener respuesta de las autoridades federales. “Se arriesgan demasiado al querer pactar con el crimen organizado; se entiende la desesperación, pero se entiende que es un arma de dos filos”, dijo.

Calificó como “pésimo” el hecho de que el Gobierno federal siga minimizando las desapariciones en el país, dejando a las personas buscadoras que se expongan y que todavía les aplauda por su labor que realizan.

“Dicen que no pasa nada, pero vemos que siguen las desapariciones al alza. La identificación humana es pésima, ya que les dan los cuerpos después de años de que los tienen almacenados en periciales”, concluyó.