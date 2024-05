México 'muy satisfecho' con la decisión de la CIJ, afirma Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de SRE

El Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara, afirmó que el gobierno de México se siente muy satisfecho por la orden emitida hoy por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) porque reconoce que la inviolabilidad de una misión diplomática es absoluta.

El consultor detalló que esta resolución lleva el principio de inviolabilidad como un factor esencial en las relaciones diplomáticas en la relación de los países.

“Ecuador hizo declaraciones unilaterales, que la Corte considera que son jurídicamente vinculantes, es decir hay un compromiso de Ecuador ahora para no ingresar a nuestras embajadas”, destacó.

Ante esto, Alejandro Celorio explicó que si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, si recibió lo que el país estaba buscando, un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta y no acepta excepciones. Y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país.

“La credibilidad de Ecuador está en juego ahora, porque sino lo llegará a hacer, no sólo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad”, detalló.

Finalmente el consultor jurídico dijo que se sienten muy satisfechos por el resultado que emitió la Corte Internacional.

¿Qué pasó entre Ecuador y México?

Cabe recordar que el pasado 5 de abril de 2024, la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.

Días más tarde, México presentó ante la CIJ una demanda y un pedido de medidas provisionales.

Las representaciones diplomáticas de los dos países expusieron sus argumentos orales ante la CIJ el 30 de abril y el 1 de mayo, en La Haya.

