'Todavía no termina el juicio', afirma AMLO, tras decisión de Corte Internacional de Justicia

Ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de no dictar medidas provisionales contra Ecuador por el asalto a la embajada de México en Quito, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que todavía no termina el juicio, y ratificó que no habrá diálogo con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, quien no respetó la soberanía de nuestro país.

AMLO confió en que el fallo de la CIJ favorezca a México, “pienso que sí, nada más que va a llevar tiempo. Es importante que quede el precedente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada que es violar la soberanía de un país, y vamos a continuar con esa postura”.

En la conferencia de prensa matutina se le preguntó si tiene contemplado aceptar el diálogo propuesto por Noboa, el cual rechazó de manera tajante porque violentó la soberanía mexicana.

“Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país, eso ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver, todo a través de la Corte.

“Además, por iniciativa de otros gobiernos y dirigentes se les ha planteado que le den la libertad al exvicepresidente (Jorge Glas) que se le tiene concedido asilo en México y no les ha importado”, sostuvo AMLO.

AMLO precisó que tampoco se tiene contemplado mantener relaciones con Ecuador si primero no ofrecen una disculpa pública; “segundo, que respeten el derecho de asilo; tercero, que se comprometan a la no repetición, y cuarto, que es lo que estamos planteando en la Corte que cualquier gobierno que actúe como lo hicieron en Ecuador se le expulse de Naciones Unidas. Así de claro”, aseveró.

AMLO dijo que este conflicto diplomático con el gobierno de Ecuador no es contra el pueblo ecuatoriano.

Esto no es un asunto de diferencias con el pueblo de Ecuador, es con un gobierno autoritario, desconocedor del derecho internacional, irrespetuoso que violó nuestra soberanía, agredieron a nuestros representantes diplomáticos y ya no es, repito, el tiempo de antes en que se permitía que se humillara a México o a su gobierno AMLO, Presidente de México

