La respuesta de los padres

Fuerte, nos comentan, la respuesta que dan los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayottzinapa a la carta que les hizo llegar el Presidente sobre el caso: “Desde su silla presidencial, sin fundamento real, intenta darnos un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio… Entendemos que el reporte que nos proporciona carece de una validez jurídica, pues usted no es Ministerio Público ni nunca fue investigador del caso, entonces sólo nos comparte sus conjeturas que, por cierto, las vemos muy alejadas de la verdad. Nos gustaría recordarle, Presidente, por si también lo ha olvidado, que la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que, por cierto, se han incrementado como nunca en la historia de nuestro país, así como el alza de la delincuencia organizada”. Ahí algunos de sus señalamientos.