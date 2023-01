Resuelven sólo 18% de solicitudes de refugio

La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) resolvió como positivas sólo 18 por ciento de los 118 mil 478 trámites que fueron ingresados durante 2022, de acuerdo al más reciente reporte de la dependencia, de las que fueron analizadas 34 mil 762 y resueltas como positivas 21 mil 204.

Por delegación Tapachula, Chiapas, cerró como la más alta con 76 mil 239 trámites; seguido de la Ciudad de México con 17 mil 364; Palenque, Chiapas, con siete mil 967; Veracruz, siete mil 764; Tabasco con cinco mil 728 y Baja California, tres mil 416.

“Al cierre del 2022, la Comar registró en las entidades federativas del sur de México de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo al 82.46 por ciento del total de solicitantes de la condición de refugiado en el país”, dijo el titular de la dependencia.

Además, destacó que el año anterior se fijaron varias marcas de los solicitantes registrados por la dependencia como las 118 nacionalidades que solicitaron trámites, o número de solicitantes del resto de países fuera del top.

Honduras terminó como la nacionalidad con más peticiones, con un total de 31 mil 086 (26 por ciento), seguido de Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Brasil, Colombia, República Dominicana, entre los principales. Respecto al año anterior que se dio la oleada y pico de solicitudes (129 mil 791), Chile salió de la lista cuando cerró en cuarto lugar.

Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, dijo que la Comar se encuentra rebasada por la cantidad de solicitudes que se tienen y que no han sido resueltas, pero aclaró que no por falta de compromiso, sino por falta de recursos y personal.

“Sí se encuentra rebasada, y eso es precisamente lo que provoca la emergencia migratoria, que no se le dé la importancia debida, ya que no es una cantidad inmanejable, pero no es manejable para una institución como la Comar, pues tiene alrededor de 45 millones de pesos para lo que opera y en comparación con los miles de millones que tiene el Instituto Nacional de Migración”, explicó.

La experta detalló el Gobierno federal debe responder conforme es el reto, pero eso no se ha visto reflejado al momento, por ello se debe detectar y apoyar a las personas que necesitan de protección urgente, pero en cambio se ve a una Comar disminuida y frágil en sus capacidades.

“Siguen siendo muchas solicitudes las que se ingresan, principalmente por la situación de los países vecinos conde hay mucha pobreza y desigualdad, aparte que no hay condiciones para que sigan ahí. Otro problema son las restricciones de Estados Unidos a través de sus programas de restricción, por ello deciden quedarse en México”, dijo.

Por separado, el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) José María Ramo detalló que los migrantes se quedan varados en México y lo único que puede hacer es solicitar refugio, ante la negativa que los dejen llegar al vecino del norte.

“El problema de las solicitudes de refugio es que no se sabe dónde andan los miles que han ingresado las peticiones, pues muchos ya han de estar en Estados Unidos o regados en México, por ello hay miles de trámites ingresados que siguen pendientes”, destacó.

Señaló que México es el Plan B de los migrantes y la situación puede ponerse aún peor, ya que los recursos no son los suficientes y la gente sigue llegando, y pidiendo quedarse en el país.