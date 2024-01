“Ni resultados dan”: Verástegui rechaza invitación de Xóchitl Gálvez de sumarse a su proyecto

El exprecandidato presidencial independiente, Eduardo Verástegui, rechazó la invitación de la precandidata opositora, Xóchitl Gálvez, para sumarse a su equipo, por considerar que la alianza no da resultados y porque tampoco simpatiza con algunas ideas, como el apoyo al aborto, el matrimonio igualitario y la legalización de sustancias ilícitas.

En un desplegado, el actor, quien perdió la posibilidad de contender por no alcanzar el mínimo de firmas para ser candidato, agradeció la invitación y dijo que lo haría con gusto “si no hubiera tantas razones para no hacerlo”.

Te escucho y a cada público le dices lo que quiere oír, no hay congruencia en lo que hacen. Por mi parte, tengo claro lo que defiendo y en lo que creo y no lo cambio por votos ni por cargos. No estoy aquí por posibilidades o por intereses, estoy aquí por principios y mis posibilidades las pongo en Dios , exclamó.

Argumentó que él es provida y considera el aborto un “crimen” y Gálvez Ruiz es proaborto; tampoco apoya la legalización de las drogas y señaló que es algo con lo que nunca podría coincidir porque “las drogas matan”.

Xóchitl, hay demasiadas razones para no aceptar tu invitación. Lo haría con gusto, si no hubiera tantas razones para no hacerlo. Aquí van algunas.@XochitlGalvez@lopezobrador_@Claudiashein pic.twitter.com/Ald0vDqmrK — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 12, 2024

También señaló que no comulga con el socialismo, pues mencionó que la precandidata se ha considerado proveniente del marxismo y de izquierda.

Igualmente se dijo en contra del matrimonio igualitario, infancias trans, y le criticó que antes hubiera sido contraria al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y hoy sea su aliado.

¿Crees que los reclamos de Markito en Coahuila porque no le darán notarías son buscar el poder para servir? ¿Crees que vivir del erario por muchos años como han hecho y hacen muchos del PRD es un equipo que cambiará a México? , cuestionó.

Dijo que el país está mal por culpa de quienes lo han gobernado, incluyendola a ella y a quienes forman parte de su equipo.

Criticó a la alianza opositora de expresar las promesas de siempre que dan los mismos resultados, o que incluso “ni resultados dan”.