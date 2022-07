Resultados UNAM 2022: Desde este viernes ya puedes consultar si te quedaste en la máxima casa de estudios del país

La espera para saber si obtuviste un lugar para estudiar alguna de las licenciaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) termina este viernes, ya que la máxima casa de estudios del país dará a conocer los resultados de su examen de admisión.

Aunque no se ha informado una hora específica para la publicación de los resultados que estarán disponibles hasta el próximo 29 de julio, se prevé que sea después de las 10 de la mañana que estén disponibles tanto los del Sistema Escolarizado como los del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Para consultar los resultados, deberás ingresar a la página https://www.dgae.unam.mx/ e ir al apartado “Resultados”.

Al dar clic se debe tener a la mano la boleta-credencial que se imprimió al momento del registro, por lo que una vez dentro, se podrá buscar el resultado con el número de folio.

En caso de resultar seleccionado, iniciará el proceso de ingreso, para el cual será necesario hacer un examen diagnóstico de inglés entre el 22 y 29 de julio, asimismo, tendrás que responder un cuestionario con datos estadísticos.

Por otra parte, la fecha de inscripción a la UNAM está prevista entre el 8 al 12 de agosto, mientras que el inicio de clases para el ciclo escolar 2022-2023-1 es el 15 de agosto.

Cabe señalar que si no tienes alguno de los documentos que debes entregar solicita su reposición o duplicado a la brevedad, ya que de no entregarlos en tiempo y forma no podrás completar tu inscripción aun cuando hayas sido seleccionado.

