Vacunación se complica en estados y gobernadores reclaman en Segob

La demora en la llegada de dosis de la vacuna contra el Covid-19 retrasó y complicó las jornadas de inmunización para al menos 30 mil adultos mayores de 14 municipios de Oaxaca, Morelos, Chiapas y Guerrero, quienes hicieron largas filas bajo un sol intenso entre el miércoles y jueves.

Luego de que la noche del pasado 10 de marzo autoridades federales informaran la suspensión de la jornada de vacunación prevista para este jueves en 11 municipios de la región de Valles Centrales de Oaxaca, habitantes y adultos mayores bloquearon calles, quemaron llantas y rompieron vidrios en protesta.

El disgusto escaló durante las primeras horas del jueves, cuando ciudadanos del municipio de Santa Lucía del Camino instalaron bloqueos en al menos cinco accesos de Oaxaca.

Oaxaca. En 11 municipios de Valles Centrales, pobladores bloquearon accesos y avenidas con camiones. Fotos: Captura de video

Desde las primeras horas del día los inconformes cerraron el paso vehicular en la carretera federal 190 y tres avenidas clave, que dieron la impresión de que toda la ciudad se encontraba bloqueada.

Antes del mediodía, en medio de las manifestaciones de adultos mayores en instalaciones de la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, fue encañonado por presuntos guardias de seguridad de la delegada de esa dependencia, Nancy Ortiz. El hecho derivó en una trifulca entre los presentes.

El miércoles, en el municipio de Cuautla, Morelos, las autoridades informaron que las 19 mil 500 vacunas que se entregaron en un último lote estaban agotadas, por lo que unas 8 mil personas de la tercera edad se quedaron sin la dosis; así lo reportó el secretario de Salud del estado, Antonio Cantú Cuevas.

Morelos. Vecinos del municipio de Cuautla también apelaron a los cierres viales ante las fallas logísticas. Fotos: Captura de video

Aunque se informó que en las siguientes horas llegarían más vacunas, ese día un grupo de adultos mayores bloqueó durante 20 minutos la carretera a Cuau-tla, desesperados por permanecer en la fila desde la madrugada del martes.

“Llevamos ahí casi un día esperando para que a la mera hora salgan con que ya no hay, cómo no nos va a dar coraje, y los viejitos esperando, con el miedo de enfermarse ahí entre tantas personas”, contó a La Razón Yolanda, quien hacía turnos de tres horas con otra de sus hermanas para que su padre, de 79 años, no tuviera que estar en la fila.

En Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, también se registraron protestas de adultos mayores que no alcanzaron a vacunarse. En esa ciudad, incluso, en medio de extensas filas, más de 10 personas resultaron heridas el pasado martes, después de que un enjambre de abejas las atacara en una primaria donde se instaló el centro de aplicación.

Chiapas. Al menos 10 personas de la tercera edad resultaron heridas tras ser atacadas por abejas en la fila. Fotos: Captura de video

El enjambre tuvo que ser combatido con agua por personal de Bomberos del estado; durante las maniobras, la zona fue acordonada y desalojada, lo que generó más retrasos.

Chilpancingo, Guerrero, también registró movilizaciones, después de que las personas que no pudieron ser vacunadas el miércoles cerraron uno de los accesos a la ciudad; ayer, tras la llegada de 18 mil 525 dosis, se reactivó la aplicación.

Guerrero. Pobladores cerraron uno de los accesos a Chilpancingo, ante la demora en la aplicación. Fotos: Captura de video

SIERVOS LOS HACEN A UN LADO, ACUSAN. En medio del enojo social, gobernadores solicitaron replantear la estrategia de vacunación, debido a que muchos protocolos no han funcionado.

Los mandatarios estatales, reunidos ayer en privado con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en los márgenes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), denunciaron que los siervos de la nación relegan y obstaculizan a personal sanitario en la campaña de vacunación, por lo que exigieron que el secretario del Bienestar, Javier May, clarifique el papel que tiene la dependencia en brigadas Correcaminos.

Tres funcionarios estatales que participaron en el encuentro confirmaron a La Razón que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, expresó su inconformidad con la presencia de los siervos de la nación.

Entrevistado por este medio, el secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez, confirmó el reclamo de Fayad ante la Conago, quien, dijo, pidió flexibilidad por parte de los siervos de la nación para que se permita participar a los gobiernos de los estados.

“Hay un manual de las brigadas Correcaminos que hacen a un lado a los gobiernos de los estados y pongo un ejemplo: nosotros ponemos lonas, sillas, baños y lavamanos portátiles, sillas de ruedas, protección civil, intendentes y nada de eso sale del bolsillo de Bienestar”, resaltó.

A estos reclamos se sumó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien aseguró que hay una falta de sintonía entre el personal de Salud del estado y la Secretaría del Bienestar, pues a pesar de que sugirió aplicar la dosis en instalaciones más adecuadas, como los estadios, la dependencia no lo acepta.

El mandatario oaxaqueño dijo que la intervención de los siervos de la nación ha propiciado “un desastre” en su entidad, por lo que propuso a las autoridades federales “que se dejen ayudar”.