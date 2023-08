Reúne Adán augusto a 200 mil mexicanos en 2 días

De buen ánimo con simpatizantes y militantes de Morena se encuentra Adán Augusto López Hernández en su recorrido para convertirse en el Coordinador Nacional de la Defensa de la Transformación.

En las actividades de ayer, que abarcaron los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Cunduacán, Tabasco y Oaxaca capital, fueron más de 145 mil personas quienes acompañaron a Adán Augusto.

Tan sólo en Tuxtla Gutiérrez, más de 80 mil simpatizantes se dieron cita a la asamblea informativa para escuchar el mensaje de López Hernández.

“¡Este arroz ya se coció!”, exclamó con alegría ante un público entusiasta.

“El pueblo ya decidió y este apoyo no lo detiene nadie”, señaló entre aplausos y porras en Tuxtla Gutiérrez para posteriormente tomar rumbo a su natal Tabasco.

En el municipio de Cunduacán, Tabasco, fueron más de 50 mil personas las que escucharon el mensaje del Delegado Nacional para la Defensa de la Transformación; y al menos 15 mil en el auditorio de la Guelaguetza, en Oaxaca de Juárez.

En esta última entidad, el exsecretario de Gobernación indicó que desde que inició sus recorridos para buscar el voto por la candidatura de su partido al 2024, ha realizado 173 asambleas informativas en todo el país, y resaltó que tan sólo en esta entidad llevó a cabo cinco jornadas de reuniones.

“Nosotros no necesitamos que los que se sienten dueños del movimiento nos ayuden, lo que sí requiero es que ustedes que son los dueños del movimiento continúen ayudándonos”, manifestó.

Sobre la polémica de los libros de texto gratuito, el exfuncionario aseguró que la embestida en contra de los materiales “se va a topar con pared”, porque la gente apoya al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su política educativa.

“No nos van a detener. Va a haber libros de texto gratuitos para todos los niños y niñas de México. Vamos a volver a derrotar a los conservadores, a los que no quieren al pueblo y que pregonan que hay que quemar los libros de texto gratuitos”, dijo.

El aspirante morenista también criticó el freno que se validó desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aseveró que los conservadores, “los que no quieren al pueblo”, actúan con hipocresía y su blanco ahora son los niños pobres, para que no tengan acceso a la educación.

“No es comunismo lo que enseñan, sino cultura y poesía”, agregó.

Respecto a los “codazos” que hubo en el estado de Tabasco, explicó que él sólo respondió a un jaloneo del que fue objeto, que casi le provoca una caída, en un hecho en el que incluso resultó con pellizcos: “Yo no uso seguridad y sólo reaccioné. No me arrepiento de ello”, manifestó.