Revés a Fiscalía: cierran vía penal contra Robles por Estafa Maestra

Un juez federal determinó sobreseer el proceso penal contra Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Enrique Peña, al resolver que el delito de uso indebido del servicio público, por el que se acusaba en el caso de la llamada Estafa Maestra, no existe, y por tanto, se queda sin materia, y ordena su absolución total. Ante ello, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impugnará.

Con la resolución, la FGR no podrá iniciar una nueva querella contra Robles Berlanga por los mismos hechos y sólo podría recurrir a un juicio administrativo que terminaría en una inhabilitación o multa para la exfuncionaria.

Al resolver sobre el recurso de revisión que le envió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, con el expediente 260/2022, el Juez del Reclusorio Sur, Juez Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat, resolvió que “se tiene por acreditado el sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria”.

Por ello, dijo que actuando en términos de los principios pro persona, una interpretación que busca otorgar el mayor beneficio a los procesados, “la conducta de la justiciable podrá ser sancionada conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, es decir, pasa al ámbito administrativo y no penal.

Estoy muy contenta. Hoy se demuestra, luego de más de tres años, que tenía la razón, que soy inocente; siempre di la cara. Viví la injusticia en carne propia tres años

Rosario Robles, Extitular de Sedesol

Con esto, también ordenó que se detenga cualquier persecución penal y las medidas cautelares impuestas a Robles Berlanga, quien estaba obligada a acudir cada 15 días a firmar el libro de procesados, la imposibilidad de salir del país y permanecer en prisión domiciliaria.

Luego de abandonar el juzgado, la exfuncionaria dijo que la decisión judicial confirma lo que siempre sostuvo: que era inocente de los cargos que le imputaron desde 2019 y que al vivir en “carne propia” la injusticia, se abocará a ayudar a otras mujeres que conoció en reclusión.

“Estoy muy contenta, siempre dije, me presenté desde el primer momento. Hoy se demuestra luego de más de tres años que tenía la razón, que soy inocente; siempre di la cara. Viví la injusticia en carne propia tres años y ahora me tocará seguir luchando por muchas mujeres que conocí, que sin tener la capacidad de voz y la atención de todos ustedes, me tocará a mí hablar por ellas”, abundó.

Rosario Robles (centro), su hija, Mariana Moguel, y sus abogados, a su salida del Reclusorio Sur, ayer. Foto: Cuartoscuro

Agregó que en estos momentos, su alegría consiste en tomar de la mano a su hija y “mis abogados, pero ya nos vamos a comer porque según esto iba a terminar a las 12” bromeó la exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal.

También dio a conocer que analizará una probable demanda al Gobierno federal por los tres años que pasó en prisión de manera injusta.

“Todo eso lo vamos a platicar con mis abogados. Como dijo el juez, esto todavía evidentemente hay procedimientos que tienen que desahogarse, esperaremos a todo eso, pero seguimos confiando plenamente en el Poder Judicial”, abundó Robles.

Alista recurso

Por separado, la FGR anunció en un comunicado que impugnará la decisión judicial que absuelve a Rosario Robles, pues aceptar la resolución sería permitir “la violación a los principios legales y a la justicia más elemental”.

Explicó que la decisión del juez Paredes Gorostieta y Femat, contraviene el criterio que ya habían adoptado los jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y Ganther Alejandro Villar Ceballos, y la magistrada Michele Franco González, en el sentido de que “cuando hay una conducta prevista en dos leyes, cada una de esas leyes se aplica independientemente de la otra”.

(Con) la determinación tomada por el juez (…)se está actuando en contra de la ley y en contra de las constancias de autos; razón por la cual se inicia no solo la queja administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente FGR, Comunicado de prensa

Es decir, si un delito se castiga por dos leyes diferentes se debe aplicar la sanción que corresponde de acuerdo con cada ley.

En el caso de Robles Berlanga, la Fiscalía recordó que “la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 118, aclara que las sanciones establecidas en esta ley son independientes de las sanciones civiles, mercantiles, políticas y penales”.

Indicó que ese mismo artículo establece que “las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta ley se impondrán y exigirán, con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes”.

Agregó que en el proceso que enfrentaba Rosario Robles el juez federal del Reclusorio Sur determinó sobreseer el caso, con lo que actúa en contra de la ley y en contra de las constancias de autos, por lo que ya preparan una queja y una denuncia penal en contra del juzgador.

Robles Berlanga tiene pendiente una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 77 millones de pesos, ambos son considerados graves, pero la FGR no ha procedido en su contra.

La también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terrirorial y Urbano (Sedatu) fue detenida el 13 de agosto de 2019 y enviada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde permaneció hasta el 19 de agosto de 2022.