Revés a Taddei: En INE batean a Cienfuegos

A casi tres meses de que asumió el cargo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei no ha sumado los apoyos que necesita para designar al secretario ejecutivo y ayer el Consejo General rechazó su propuesta de nombrar a Flavio Cienfuegos, jefe de la oficina de la consejera presidenta, para desempeñar dicho cargo.

Durante la sesión, la consejera presidenta dio a conocer la carta en la que la exconsejera electoral Adriana Favela, quien dejó su cargo el pasado 3 de abril, rechazó la invitación que le habían hecho para ocupar la posición que anteriormente encabezaba Edmundo Jacobo Molina.

“Me dirijo a usted para agradecer la consideración que ha tenido conmigo al proponerme ante el máximo órgano de Dirección del Instituto Nacional Electoral para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva. No obstante, por este medio, le informo que he decidido declinar mi participación y, por tanto, le solicito se me retire de la propuesta que amablemente ha hecho de mi persona”, señaló Favela en su carta.

Taddei Zavala colocó el tema a debate en la herradura de la democracia y presentó la propuesta para que Flavio Cienfuegos encabezara el que es considerado como el cargo administrativo más importante en el órgano electoral.

Con el argumento de la paridad, la votación de los consejeros electorales fue de cinco votos a favor de Cienfuegos y seis en contra de los consejeros Arturo Castillo, Dania Ravel, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Jaime Rivera y Martín Faz.

“Lamentaré mucho que no pase esta propuesta, pero es un signo del colegiado”, expresó la consejera presidenta del INE antes de la votación.

“Me parece que es obvio que, para llegar a una sesión de consejo con nueve nombramientos, pues es algo que tuvimos que platicar porque requieren mayoría calificada, ocho votos de las y los consejeros electorales, como pocas otras determinaciones del Consejo General (…). Por tanto, me parece una obviedad y muy evidente que tenemos que tener estas pláticas”, comentó la consejera Carla Humphrey.

Hiram Hernández, representante del PRI, dijo en el contexto de estas votaciones que todo indicaba que había un “bloqueo” hacia los planteamientos de la consejera presidenta del órgano electoral.

Mencionó que por eso sería importante que los partidos políticos que forman parte del Consejo General también tuvieran la posibilidad de votar.

El consejero Uuc-Kib Espadas observó que era evidente que no se había logrado una auténtica discusión en torno a estos asuntos.

Pese a la falta de acuerdos para la Secretaría Ejecutiva, en el Consejo General se logró decidir, por unanimidad, los nombramientos de María Elena Cornejo como directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Alejandro Sosa Durán, director ejecutivo del Registro Federal de Electores; Manuel Alberto Cruz, titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral; Marisa Cabral Porchas, coordinadora de Asuntos Internacionales; Flor León Martínez, titular de la unidad de Igualdad de Género y no Discriminación; Rosa Bárcena Canuas, directora del Secretariado; Ignacio Ruelas, director ejecutivo de Administración, y Miguel Patiño Arroyo, director ejecutivo de Organización Electoral.