Revocación de Mandato será legal, confiable e imparcial: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova aseguró que el ejercicio de Revocación de Mandato será imparcial, confiable y apegado a la legalidad, ya que la ciudadanía será la que decida y el órgano autónomo sólo será garante que suceda.

MÁS INFORMACIÓN PAN interpondrá queja ante el INE por publicidad a favor de Revocación de Mandato

Durante el arranque de la producción de la papeleta para la Revocación de Mandato, detalló que las boletas tendrán todos los elementos de seguridad para eliminar el germen de la desconfianza que tanto daño le hizo al país para que sean inalterables, aplicación de tinta indeleble, credencial infalsificable y que esta sea producida por una autoridad electoral autónoma e independiente de partidos y gobiernos.

Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE. Foto: Especial.

“Hoy el arranque de la impresión de boletas para el primer ejercicio de Revocación de Mandato de nuestra historia, es la reiteración de este trabajo conjunto, pero sobre todo la expresión el profesionalismo de dos instituciones del Estado mexicano. Con independencia de nuestras adscripciones han sabido colaborar para la recreación de la democracia”, indicó.

El consejero presidente detalló que el inicio de la impresión es un mensaje para la ciudadanía y los actores políticos, con la finalidad de erradicar cualquier tipo de duda y que sepan que la Revocación de Mandato -al ser constitucionalidad- contará con todas las garantías de imparcialidad y legalidad, así como calidad de los procesos que ha hecho el INE.

A pesar de que el INE no recibió el presupuesto deseado, las papeletas no serán vulnerables a la inseguridad, sin embargo, aclaró que las boletas no se imprimirán en papel seguridad, aunque tendrán medidas adecuadas. “Medidas con las que se afirma su autenticidad y no se permite su falsificación, tiene todas las medidas, aunque no se tenga el presupuesto adecuado”, indicó.

Lorenzo Córdova dijo que la revocación de mandato “va y va muy bien”, ya que se invierte toda la experiencia del INE para que salga de la mejor manera.

“Cada persona inscrita en el padrón tendrá una boleta y podrán votar. Al INE no le importa quien gana o pierde en las urnas, lo que importa es la legalidad, equidad y certeza”, aseveró.

Ariel García, director general de Talleres Gráficos de México, detalló que en las instalaciones se van a imprimir poco más de 95.5 millones de boletas, además que aseguró estarán listas para el ejercicio democrático de próximo 19 de abril.

FGR