Reyes Rodríguez anuncia que no renunciará a presidencia del TEPJF

Reyes Rodríguez Mondragón anunció este lunes que no renunciará a su cargo como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que deja su permanencia en el cargo en manos del Pleno.

A través de redes sociales, Rodríguez Mondragón publicó el comunicado en el que definió su postura sobre la petición de tres magistrados electorales de su renuncia, como lo adelantó la semana anterior.

En el mismo, el magistrado presidente expresa su “decisión de no renunciar a mi encargo como magistrado de la Sala Superior, el cual me fue conferido por el Senado de la República desde 2016”.

Explicó que convocará al Pleno del TEPJF para reanudar la sesión del pasado 7 de diciembre, en donde pondrá a su consideración su permanencia en la Presidencia del Tribunal; “[estoy] seguro de que la construcción de una solución colegiada es la mejor salida posible para resolver nuestras diferencias”.

Anuncio mi decisión de no renunciar a mi cargo como magistrado electoral de la Sala Superior del @TEPJF_informa: pic.twitter.com/wvHj3umagN — Reyes Rodríguez Mondragón (@ReyesRdzM) December 11, 2023

“Creo firmemente que debemos continuar en esa ruta, donde la mejor manera de abordar las diferencias es resolviéndolas conjuntamente, con rigor legal y de manera directa, de cara a la sociedad”, explica Rodríguez Mondragón en el comunicado.

“Como lo he reiterado en los últimos días, cada magistrada y cada magistrado tenemos un altísimo deber con la institución, con el país y con la democracia. La ciudadanía espera, legítimamente. que estemos a la altura de las circunstancias para cumplir con nuestra encomienda”, concluyó.

Anteriormente, el magistrado presidente había negado las acusaciones en su contra por parte de Felipe Fuentes Barrera, Mónica Soto y Felipe de la Mata.

“Niego categóricamente cualquier señalamiento y participación en algún hecho ilícito y quiero ser enfático en señalar que siempre he buscado el diálogo más amplio y abierto posible para la conducción del máximo Tribunal Electoral de nuestro país. He sido magistrado por más de 10 años y siempre he actuado con imparcialidad y estricto apego a la ley, como se puede constatar en cada uno de mis posicionamientos, votos y sentencias”, manifestó.

