Ricardo Anaya acusa de "mentiroso" y "necio" a AMLO porque la gasolina no cuesta 10 pesos

El excandidato presidencial Ricardo Anaya pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador cambiar de opinión y transicionar al uso de energías limpias para no ahuyentar a la inversión y afectar a los jóvenes que buscan trabajo.

En un video compartido en redes sociales, recordó la promesa que el presidente hizo en la campaña de 2018, en donde dijo que si Morena estuviese al mando la gasolina costaría 10 pesos el litro . "¿Y entonces por qué cuesta 22 pesos, que es más del doble de lo que prometió?", enfatizó.

En este sentido, acusó al mandatario de "mentiroso", porque prometió que la gasolina costaría 10 pesos y ahora lo niega. Y "necio" por obligar a las empresas a comprarle energía cara y sucia a la Comisión Federal de Electricidad.

Ante esto dijo que, "Si no lo ha cumplido es por una de dos; o prometió algo de lo que no sabía, o peor. Él sabía que no era posible, pero mintió para ganar votos, o sea, dónde quedó la superioridad moral de alguien que promete y luego lo niega".

También mencionó que el Presidente no tiene argumentos para rebatir esa verdad. Pero enfatizó que no se trata de quién tenga la razón o no de lo que le conviene a los ciudadanos y a México, ya que ahí es "cuando la necedad del presidente afecta".

El panista destacó que uno de los principales obstáculos, es que las empresas más grandes del mundo se comprometieron a no usar energías que contaminan para hacer sus productos. "Nada más que como Bartlett y López Obrador no lo entienden, aquí el gobierno con sus ideas setenteras quieren obligar a esas empresas, porque eso es la famosa Ley Bartlett, a comprarle energía cara y sucia a la CFE, la que se genera quemando combustóleo", expuso.

Al respecto, mencionó que él tiene una petición para el Presidente quien ha dicho tantas veces que: "es de sabios cambiar de opinión". Y reiteró que es momento de "corregir el rumbo". Insistió que su propuesta es clara y que hay que concentrar los esfuerzos en la extracción y hacer el cambio en energías limpias, que usan rayos del sol y fuerza del viento. "Esas deben ser nuestras principales fuentes de energía y el motor de nuestro desarrollo para el futuro", concluyó el panista.

