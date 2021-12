Ricardo Anaya desea que en 2022 haya acceso a la salud, seguridad y no persecución a opositores

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya pidió para 2022 acceso a la salud para todos los mexicanos, cumplimento de la ley, y que se deje de utilizar a la justicia para perseguir opositores y al Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un videomensaje con motivo del fin de año publicado en redes sociales, señaló que entre sus propósitos se encuentra un país con menos desigualdad, ya que la pobreza se generalizó en este año que culmina.

“Para el país deseo que haya menos desigualdad, pero como consecuencia de que todos logramos prosperar, y no porque la pobreza se ha generalizado. Quiero un México donde el acceso a la salud esté garantizado para todos, sueño con un México donde la ley se cumpla y los órganos de justicia no se usen para perseguir opositores y mucho menos al árbitro electoral”, comentó.

te puede interesar Policía de Quintana Roo da resultados contundentes contra la delincuencia

El panista sostuvo que frente a los que creen que disentir o no estar de acuerdo es un defecto, la crítica es necesaria y valiosa cuando sirve para encontrar soluciones. “A lo largo de todo este año he dado mi punto de vista sobre los principales problemas del país, lo he hecho siempre con el ánimo de contribuir a la búsqueda de soluciones. La democracia es deliberación”, indicó.

Anaya Cortés agradeció el apoyo para quienes le han expresado su apoyo, y para los que lo han criticado ya que el país se construye con la opinión de todos, por ello pidió para el siguiente año trabajar para conseguir propósitos comunes y no enfocarse en lo que divide a la población. “Sueño con un México próspero, seguro y en paz”, destacó.

LEMM.