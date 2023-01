Ricardo Mejía asegura que la lucha sigue por Coahuila; pide no hacer caso a "fake news"

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que continúa en la lucha por Coahuila y pidió no hacer caso a las fake news que surjan sobre él o su familia.

A través de un mensaje que difundió en sus redes sociales, indicó que previo a sostener una comunicación más amplia con sus seguidores, quiere aclarar que están circulando noticias falsas sobre él.

Por ello, dijo, quiso aclarar el tema con este mensaje y de antemano responsabilizó a los hermanos Moreira y al actual gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, de los señalamientos en su contra.

Mejía, quien busca postularse a la gubernatura por otro partido, dado que en Morena le ganó la candidatura el senador Armando Guadiana, aseguró que pese a que buscan frenar su participación en la contienda por el estado, no les va “a dar gusto”.

“La lucha sigue, quiero, en estos momentos, a horas cruciales de tener una comunicación más amplia con ustedes, decirles que han venido circulando una serie de fake news, de mentiras, que están circulando los Moreira, Riquelme y también algunos alcahuetes que se prestan a este tipo de manejos ruines, guerra sucia, fake news, de su servidor, de mi esposa, no hay que hacerles caso, son los gritos desesperados del moreirato corrupto que no quiere que participemos en la vida política de Coahuila, pero no les vamos a dar gusto, sigamos adelante”, manifestó.

Síguenos en Google News

FBPT