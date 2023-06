Ricardo Monreal acusa intentos de sabotajes en sus eventos

El senador con licencia Ricardo Monreal acusó intentos de sabotaje durante los diversos eventos que ha llevado a cabo en sus recorridos por el país en busca de representar a la Cuarta Transformación en las elecciones presidenciales.

Durante su visita a Michoacán, el morenista dijo que se ha “topado con todo”, pues relató que tuvo problemas para desarrollar sus actividades en el municipio de San Mateo , Estado de México.

Contó que al sostener un encuentro con simpatizantes en el kiosco del municipio mexiquense de Lerma, el volumen del sonido era más fuerte del que emanaba de su micrófono, el cual terminó por descomponerse y ya no pudo continuar.

“Luego, en otros lugares nos apagan la luz, como en los viejos tiempos cuando éramos oposición. Y ahora aquí me dicen que no les prestaron la plaza. Pero yo les dije que no se peleen, que no tengan ningún problema, que no quiero que cuestionen. No sé ni de dónde es la presidenta, y no sé cuál fue el problema ”, señaló.

Al preguntarle si estos con intentos de sabotaje, asintió y expresó que no pide “nada” más que facilidades para hablar con la gente en los lugares que visita.

Por otro lado, el zacatecano compartió su reporte de gastos el cual hasta el 28 de junio ascendió a 569 mil 432.81 pesos por concepto de transporte, hospedaje, alimentos, gasolina, casetas y el pago por templete, lonas, sonido, sillas, carpas y salones.

Les comparto el detalle de los gastos en este proceso interno, que abarca los primeros días de gira. La rendición de cuentas es indispensable. pic.twitter.com/LuvCmW0pTt — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 29, 2023

Síguenos también en Google News

FBPT