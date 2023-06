Aunque parece que oposición no existe, es real, no debemos confiarnos, dice Monreal

El aspirante a candidato de Morena en 2024, Ricardo Monreal, dijo que aunque la oposición parece no existir, ésta es real, por lo que llamó a su partido a no confiarse y también a mantener la unidad, pues de lo contrario no se garantizará la ratificación de la 4T en el poder.

Previo a su recorrido por el estado de Puebla, el senador con licencia refirió que el proceso adelantado que vive su partido desde hace más de dos años, con el “destape” de las “corcholatas” que aspiran a suceder al presidente, ha generado un desgaste no sólo interno, sino también entre la sociedad.

“Este mismo proceso ya tiene cerca de dos años, del destape de las llamadas corcholatas, más de dos años. La gente quiere tranquilidad, concordia, reconciliación; sí meterte a la campaña temporal de cuatro o cinco meses, pero después la gente quiere que vuelva la página y caminar por sus pueblos en prosperidad y unidad”, dijo.

Ricardo Monreal, aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro

'La unidad es la garantía para que no dejemos el poder'

Por ello insistió en el mensaje de unidad entre los contendientes y el partido, ya que si se conserva, entonces la Cuarta Transformación seguirá, aún frente a la oposición, pues advirtió que cuando ésta defina su ruta, la contienda será pareja.

“La unidad es la garantía para que no dejemos el poder. Si nos dividimos no habrá forma de ratificar nuestra posición del movimiento en el poder, porque a pesar de que la oposición pareciera no existir o que está desarticulada, existe, y cuando encuentren su mecanismo va a ser parejo.

No debemos confiarnos en Morena de que todo está resuelto. Hay una oposición real”, comentó.

¡Buenos días! Les comparto la agenda para las actividades de las próximas dos semanas. Espero que puedan acompañarme en las asambleas informativas. Estamos luchando por profundizar la vida democrática del país; somos una oportunidad real. pic.twitter.com/cIoKyQh6js — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 21, 2023

Indica que se mantendrá en Morena

Tras afirmar que tiene confianza en el proceso que se lleva a cabo en el partido, el zacatecano dijo que en caso de no resultar favorecido no buscará aliarse con otra fuerza política para llegar al poder, por lo que se mantendrá en cualquier posición que ayude al partido y, en caso de no haber espacio, regresará a su práctica académica.

“Me mantendré en Morena, lucharé en Morena y asumiré el resultado de Morena… Como ya decidí mantenerme en Morena estaré en cualquier posición que ayude, pero si no es así, si aún frente a eso no hay espacio, me mantendré en Morena. Soy maestro universitario, imparto cátedra en la UNAM, sigo siendo maestro y si no hay ninguna oportunidad tendré que regresarme a mi alma máter. No estoy buscando plan b”, dijo.

También reiteró la queja y llamado hecho ayer respecto a los espectaculares ya colocados a nombre de los otros tres aspirantes morenistas, a quienes instó nuevamente a moderarse y respetar las reglas que firmaron al inscribirse al proceso.