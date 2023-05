Ricardo Monreal advierte que pueden promover juicio político contra ministros

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que el Congreso tiene distintas facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluyen desde la comparecencia hasta el juicio político de los ministros.

Durante el debate que se dio en la sesión de la Comisión Permanente en torno a la resolución del pleno de la Corte sobre la primera parte del Plan B de la reforma electoral, que Morena y sus aliados incluyeron en la agenda política, el líder de la mayoría legislativa en el Senado puntualizó que ante violaciones o invasiones de facultades, pueden ejercer ciertas facultades sobre los ministros.

“El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario, los ministros de la Corte, lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado, o el Congreso nombra a los ministros de la Corte, y tenemos la expectativa, posibilidad y facultades de citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que poco se agota que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes”, manifestó.

En su participación en la discusión del Senado, el senador zacatecano aseveró que este es un tema delicado, pero sí es necesario pensar en cómo avanzar hacia el perfeccionamiento de la vida democrática del país.

“No me asusta la división de poderes, siempre he luchado por ello y es la primera vez, en muchos años, en muchos siglos, que hay una contrariedad, una diferencia de opiniones entre los poderes, y eso no nos debe asustar. Al contrario, es parte de lo que en el futuro va a ser una cotidianeidad o un hecho regular, normal, cotidiano”, apuntó.

Monreal dijo que si bien es partidario de la división de poderes, no aplaude los excesos ni el derroche que, dijo, ha identificado en el Poder Judicial: “Yo investigué desde el año pasado, 40 excesos”, indicó.

“Recuerden lo que les voy a decir, sueldos: 300 mil pesos por mes; aguinaldo: casi 600 mil pesos; prima vacacional: casi 100 mil pesos; un fondo para comer en restaurantes de lujo: casi 80 mil pesos por mes; un comedor especial de la Suprema Corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas, escúchenlo bien, un presupuesto de cinco millones 500 mil pesos mensuales para contratar personal de ellos, por mes.

“Dos vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de seis millones, que se renuevan cada dos años. Pago por riesgo, de más de 640 mil pesos; pago por gasolina, por más de 22 mil pesos por mes; apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas. Algunos ministros cuentan con servicio de protección. Seguros para autos y casa-habitación a cargo de la Corte; las ministras y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite. Atención personalizada en el Aeropuerto”, detalló.

Al respecto, los diputados Jorge Triana, del PAN, y Carolina Viggiano, del PRI, precisaron que el hecho de que respalden la resolución de la SCJN sobre el Plan B no significa que estén a favor de privilegios ni de excesos.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, puntualizó que cuando se habla de la Suprema Corte debe pensarse en su fortalecimiento, porque representa un contrapeso en los poderes.

“Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder, así lo sostuvo Montesquieu, por eso es que ahora se señala y se dice que es más bien política la resolución”, expresó.

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, expresó su reconocimiento a los ministros que votaron en contra del Plan B, a quienes mostró en una fotografía.

Sin embargo, el diputado federal petista, Gerardo Fernández Noroña, arremetió en contra de la Suprema Corte: “Es como la Chimoltrufia, como dicen una cosa, dicen otra, la contraria, son los primeros violadores, cobran 600 mil pesos mensuales, cuando hay mexicanos que no pueden comer tres veces al día y tienen un fideicomiso, vamos a ir por el fideicomiso, van a ver, ya llegaron a su límite”.

El diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer, dijo que si lo que necesitan es no desvelar a los legisladores de oposición, entonces que se convoque a un periodo extraordinario para que con calma se realicen las reformas necesarias en materia electoral y dijo que definitivamente en 2024 se tiene que impulsar la reforma al Poder Judicial.

DGC