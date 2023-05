Ricardo Monreal confirma que permanecerá en Morena; “no hay cambio de viraje”, dice

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ratificó que pese a su aspiración presidencial, no se confrontará con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que precisó que permanecerá en Morena.

Luego de que en diversas ocasiones se mencionó que podría buscar la candidatura presidencial por otras fuerzas políticas y sobre su distanciamiento con el mandatario federal, el senador Monreal indicó que aunque defenderá su autonomía y criterio propio, se apegará al movimiento de la transformación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que esto no implica un cambio de viraje, sino una determinación en su vida política.

“He decidido mantenerme en Morena y continuar con el cambio de régimen y con el proceso de transformación que vive el país. Nadie se debe de sorprender que esta decisión la haya tomado, pues soy fundador del movimiento y he estado en él más de la mitad de mi vida política, ocupando cargos de elección popular, pero fundamentalmente porque Morena o los partidos o los partidos que conforman el movimiento progresista me postularon en distintas ocasiones”, expuso.

A través de un mensaje que difundió en sus redes sociales indicó que, no obstante, mantendrá su voto contra disposición y reformas que contradicen la Constitución o atentan contra el Estado de derecho, pero impulsará las reformas en contra de los privilegios.

“Respetaré las decisiones de órganos jurisdiccionales y las acataré, pero buscaré que se reforme la Constitución y la ley para atemperar el exceso y el abuso, no es un asunto personal contra alguien en particular en mi crítica razonada en contra del cúmulo de privilegios en favor de un pequeño grupo, es un asunto de conciencia y es un asunto de congruencia, pediría que esto se analice sin estridencia ni política ni tampoco ideológica excesiva, simplemente revisar el asunto a la luz de las consideraciones del país para determinar si es o no congruente el que mantengamos, protejamos y aplaudamos ese tipo de privilegios”, manifestó.

Monreal subrayó: “No hay cambio de viraje, no hay cambio en la vida política y en mi parte personal, hay definición y hay una posición que yo he decidido mantener, lo reitero, prefiero no participar que traicionar al pueblo, al movimiento o al fundador de este movimiento, siempre he defendido la razón y la independencia y legítimamente aspiro a competir por la más alta responsabilidad política del país, me he sometido a las normas, aunque no son claras, de Morena, pero no seré instrumento de división, lucharé a la buena, porque quiero ganar a la buena”.

