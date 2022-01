Ricardo Monreal: organismos autónomos no deben violar la legalidad

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, subrayó que los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) no deben infringir el principio de la legalidad.

Como parte del informe de resultados que está difundiendo a través de sus redes sociales, recordó que en la Cámara alta han trabajado para fortalecer la democracia.

Por ello, puntualizó que eso no implica que permitan que los órganos autónomos vayan en contra de la ley.

“Los organismos autónomos no deben violar el principio de legalidad. En el Senado hemos legislado para fortalecer nuestra democracia mediante la participación ciudadana”, compartió en sus redes.

En ese contexto, el también coordinador de la bancada de Morena recordó su participación en la tribuna cuando el Senado aprobó la Ley de Revocación de Mandato, momento en el que fijó su postura al respecto.

No permitamos que el INE ni que ningún órgano autónomo nos sustituya, no permitamos que usurpen funciones órganos autónomos que por poderosos que sean no tienen razón de violar el principio de legalidad