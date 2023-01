Ricardo Monreal pide no emitir juicios a priori ante caso García Luna.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseveró que no se deben emitir juicios a priori, al referirse al caso Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

Sin embargo, aseveró que este caso debe ser un ejemplo para que no se repita en México otro acto de complicidad, soborno, corrupción y protección de miembros del crimen organizado.

A través de sus redes sociales difundió un mensaje en el que señaló que lo importante es que los testimonios tengan sustento, que tengan pruebas, aunque parezca que son coherentes con fechas, entregas y sobornos.

“Pero no nos adelantemos a emitir un juicio a priori, no nos adelantemos a condenar a personas, hasta en tanto las pruebas sean suficientes para hacerlo. Por transparencia, deseamos que este asunto sea un ejemplo para que no vuelva a ocurrir en nuestro país la complicidad, la connivencia, la protección, el soborno, la corrupción, que lamentablemente que se apoderaron de nuestro país”, manifestó.

El también coordinador de Morena en el Senado subrayó que es un asunto inédito que ha tenido un impacto mediático sin precedente, en México y en Estados Unidos, “por lo que se pone en relieve lo que en muchas ocasiones nosotros describimos en distintos libros, entre otros, los de los escuadrones de la muerte”.

JVR