Advierten riesgo por decisión de la SCJN sobre aborto infantil 

El colectivo Mujeres Libres y Soberanas aseguró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el aborto en menores de 12 a 18 años sin denuncia de lo padres, es una decisión peligrosa, irracional e ideologizada.

La vocera del colectivo, Paulina Mendoza refirió que sin una denuncia de los tutores el tema se presta para explotación infantil, sobre todo en un contexto en el que el país tiene el primer lugar en difusión de pornografía infantil.

“Con esta decisión, la SCJN coarta y limita la patria potestad de padres y madres. reconocida en el Código Civil Federal, así como los códigos locales”, indicó en un comunicado.

Por su parte, Pilar Vázquez, integrante del colectivo alertó que se elimina el requisito de denuncia contra el violador ante el Ministerio Público para solicitar un aborto, fomentando que no se persiga el delito de violación, la impunidad, el abuso y la violencia contra las mujeres y las niñas.

“Los ministros de la Suprema Corte nuevamente se basan en un supuesto derecho no reconocido por la legislación internacional y nacional. El derecho a decidir no existe en ningún instrumento internacional vinculante al Estado Mexicano. El derecho a decidir no existe en nuestra Constitución Federal. El derecho a decidir es un invento jurídico para violar el primer derecho fundamental de todo ser humano: la vida”, destacó.

De acuerdo con el Centro de Análisis de México Evalúa, 94.8 por ciento de los casos denunciados en México quedan impunes.

Por ello, la organización insistió que el aborto es violencia y no resuelve de raíz los problemas que afectan a la mujer, como en el caso atroz de la violación.

“Las mujeres merecemos y exigimos soluciones de raíz a los problemas de violencia sexual perpetuados en contra de menores de edad, así como justicia y restauración del daño”, señaló Pilar Vázquez.

