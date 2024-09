“De risa”, declaraciones de Zedillo, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó ayer como “de risa” los señalamientos del exmandatario Ernesto Zedillo, de que México ya es una dictadura, con lo que, aseguró, “hacen el ridículo”.

Dijo que sus adversarios se enojan mucho con él, lo calumnian e insultan, pero no pasa de ahí y no existe ningún problema, al contrario, agradeció su comportamiento respetuoso.

“Traen a Zedillo a decir de que ya es una dictadura México, y es de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor podría causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría, pero no, no, actúa en ese sentido de manera responsable”, afirmó.

El mandatario federal exhibió en la mañanera un tuit del youtuber Poncho Gutiérrez —presente en Palacio Nacional— donde realiza diversos cuestionamientos relacionados con el expresidente Zedillo Ponce de León.

“¿Quién eliminó las pensiones? Zedillo. ¿Quién reprimió en Acteal? Zedillo. ¿Quién expulsó a ministros? Zedillo. ¿Quién hizo el Fobaproa? Zedillo. ¿Quién tuvo el error de diciembre? Zedillo. ¿Quién es el nuevo héroe de la oposición más inteligente de la historia?”, leyó.

Sin embargo, López Obrador indicó que, en el caso de los ministros, él agregaría: “que los maiceó muy bien (…) y también ¿quién traicionó a Salinas? Zedillo, eso lo digo yo. Falta: ¿quién privatizó los ferrocarriles? Zedillo. ¿Quién se fue a trabajar con una empresa ferrocarrilera? Zedillo”.

Consideró que Zedillo tiene todo su derecho de manifestarse porque en nuestro país se vive, ahora, una auténtica democracia; “no es una dictadura, no es dictablanda, ni tampoco es oligarquía, como era antes”.

Luego de señalar que Zedillo es un claro ejemplo de los que representan a la oposición, subrayó que su Gobierno en México no es una fachada de democracia.

“Que (Enrique) Krauze diga que ya se acabó la República y que se va a establecer una monarquía también es de risa, ¿no? Que (Héctor) Aguilar Camín diga que ya hay una dictadura en México, imagínense el ridículo que hace alguien que hizo su doctorado en historia en el Colegio de México, de pena ajena, porque no hay rigor teórico. Es mucha la deshonestidad intelectual”, ironizó.

Destacó que los oligarcas, los conservadores, se sentían superiores en los gobiernos neoliberales, por lo que lanzó las arengas de “muera la corrupción, muera la avaricia” durante el pasado Grito de Independencia.

Por eso, añadió, “el Grito de la noche del 15: ‘muera la corrupción, muera la avaricia’. Como no se entiende lo suficiente lo que es el clasismo, por eso usé ‘muera la avaricia’, pero es también ‘muera el clasismo’. Lo que sí se entiende es ‘muera el racismo y muera la discriminación’. Y esas cuatro cosas, la corrupción, la avaricia, el racismo y la discriminación, ¿a quiénes caracterizan?”.

López Obrador se lanzó también contra medios de comunicación estadounidenses como el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y Financial Times, cuyos artículos, afirmó, “no los leen mucho”, por lo cual no han hecho mella en su Gobierno.

“Además, nos han ayudado también a clarificar de que la prensa internacional es igual o peor de falsaria que la nuestra”, finalizó.