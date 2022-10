Rosa Icela Rodríguez: México y EU deben luchar juntos contra organizaciones criminales; Ebrard destaca avances

México y Estados Unidos están obligados a trabajar de manera conjunta, porque hay una responsabilidad compartida para brindar seguridad a los ciudadanos en ambos lados de la frontera, subrayó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, al iniciar los trabajos de Alto Nivel de Entendimiento Bicentenario .

Hizo un reconocimiento al gobierno estadounidense por haber respetado la soberanía mexicana y decidir acudir a este encuentro en una situación de pares y socios estratégicos.

Se pronunció por mantener la colaboración binacional para “disminuir la incidencia de delitos, inhibir la actuación de grupos criminales y abonar a la construcción de la paz en América”.

Por otro lado, al destacar los logros de este primer año de funcionamiento del programa Entendimiento Bicentenario, el canciller Marcelo Ebrard destacó que se decomisaron 32 mil armas, lo que redujo el riesgo de que fueran usadas en crímenes en nuestro país.

“¿Qué se ha logrado en este año? Bueno, está el decomiso de 32 mil armas. ¿Cómo lo vemos nosotros en México? Tenemos, por primera vez en años, una reducción de la tasa de homicidios más o menos de 9.2 por ciento. Si esas 32 mil armas estuvieran en México y no hubiéramos trabajado juntos, no tendríamos una reducción de 9.2 por ciento. Esas 32 mil armas significan 17 millones de cartuchos, y cada cartucho de esos puede matar a alguien en México. Entonces es algo sumamente importante: no es sólo una cifra, son personas a las que estamos salvándoles la vida”.