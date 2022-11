Rosa Icela Rodríguez urge a estados a homologar tipo penal de feminicidio.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, hizo un respetuoso llamado a los congresos locales y entidades federativas para que promuevan la homologación del tipo penal del delito de feminicidio, así como los protocolos de investigación pericial y ministerial.

“Hoy queremos hacer un respetuoso llamado a los congresos locales y las entidades federativas para que promuevan la homologación del tipo penal del feminicidio y homologuen los protocolos de investigación pericial y ministerial”, destacó durante la ceremonia de inauguración de los 16 días de activismo contra la violencia de género.

Señaló que con la estrategia Cero Impunidad se apoya en las detenciones por feminicidio, violencia familiar y otros delitos contra las mujeres, además que se da seguimiento puntual a cada caso para evitar que estos crímenes queden sin castigo.

Afirmó que la seguridad y protección ciudadana tienen hoy sensibilidad de la mujer, pero también la determinación, el valor y el arrojo para actuar mediante el uso de la inteligencia operativa y dar golpes certeros a la delincuencia.

Nos ha llevado la vida repetir hasta el cansancio que la violencia contra las mujeres no es normal, que es un delito, que las niñas no se tocan; que los problemas personales de las mujeres son problemas públicos y no de la vida privada