Rosario Piedra se defiende de críticas en el Senado; asegura autonomía de la CNDH durante su gestión

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, defendió que durante su gestión ha mantenido la autonomía del organismo y aseguró que, a diferencia del pasado, no está al servicio de intereses de partidos, sino al del pueblo.

Al comparecer ante el pleno del Senado, aclaró desde el inicio que acudió en atención a la convocatoria que le hizo el órgano legislativo y que jamás se negó ni intentó eludir su asistencia para rendir cuentas.

Refirió que desde que asumió el cargo ejerce la autonomía del organismo en la toma de distintas decisiones y mencionó que ha presentado diversas acciones de inconstitucionalidad para visibilizar diversas inconsistencias en la emisión de leyes.

Sin embargo, precisó: “Creo necesario aclarar que las acciones de inconstitucionalidad que emite la CNDH no se deciden a capricho de la Presidencia, aun siendo su facultad exclusiva, son resultado de un análisis cuidadoso muy serio y documentado que hace el área jurídica, acorde al mandato que nos impone la ley”.

Piedra defendió la emisión de la recomendación general 46/2022, la cual puntualizó que ya no se puede retirar, pero aseguró que se publicó dentro de las facultades de la comisión, porque en ningún momento se inmiscuye en las funciones del INE ni pretende rectificar sus decisiones, sino incidir en una transformación del sistema democrático para fortalecer las instituciones.

“Al evocar el uso faccioso de los órganos electorales del Estado en las elecciones de 1952 por supuesto no pretende corregir su resultado, menos obligársele al INE, el análisis de contexto que sustenta la recomendación proporciona elementos y pretende brindar herramientas que permitan a las autoridades a las que se dirige establecer de manera diligente todas aquellas medidas necesarias para la implementación de políticas públicas de progresividad referente al derecho a la democracia, de reunión, de asociación, de la protesta social, así como los derechos de memoria y de verdad”, argumentó.

En ese contexto dijo que tanto los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, como los consejeros del INE no han entendido que el sistema actual tiene que cambiar para que ya no se tenga que rendir cuentas a los partidos.

“Para eso se concibió este sistema, para garantizar el control total, incluso mi propia elección así lo demuestra al pretender convertir en rehén de intereses partidistas de la CNDH bajo el supuesto de que estaría yo en deuda con los legisladores y los partidos, presiones que hemos tenido que sortear, se ha hecho nuestro trabajo más difícil, distrayendo muchas energías en nuestra resistencia.

“ Por eso la controversia que interpusimos ante la Corte en contra del INE no es solamente para defender la facultad que tenemos de hacer pronunciamientos públicos o recomendaciones generales, es una verdadera lucha por la afirmación de nuestra autonomía y más que eso, por la existencia misma de la CNDH y el respeto cabal a sus funciones” , aseguró.

La presidenta de la CNDH recibió diversas críticas por parte de la oposición, como la que el senador Emilio Álvarez Icaza le hizo al señalar que siempre estará marcada por la falta de legitimidad: “Muy triste y dolorosamente, estos tres años de administración de la comisión se pueden describir con tres palabras: sumisión, omisión y escándalos”, aseveró.

La falta de respuesta a los cuestionamientos de los senadores por parte de Rosario Piedra también fue reprochado por los senadores, como lo hizo la priista Claudia Anaya.

“He visto que mis compañeras y compañeros senadores Sylvana Beltrones, Kenia López Rabadán, Emilio Álvarez Icaza, le han estado haciendo preguntas puntuales y específicas. Usted no solamente no contesta, ni siquiera se inmuta ante los cuestionamientos. ¿A qué vino, presidenta, a cumplir con la formalidad? ¿Vino usted de paseo o vino a comer cacahuates? Es lo único que la he visto haciendo durante la sesión”, aseveró.

A su vez, la panista Gina Cruz manifestó: “Duele ver a la Comisión convertida en una dependencia de Palacio Nacional, obediente y sumisa, y que día a día incumple sus funciones constitucionales y que incluso es capaz de exceder sus facultades y violar reiteradamente la ley, como cuando emitió la recomendación general 46/2022, en materia electoral”.

Sin embargo, la presidenta de la CNDH respondió que si asistió al Senado fue para “rendirle cuentas al pueblo, no a responder calumnias ni ofensas porque no lo merece este elevado recinto al que respeto y porque si hay delitos o infracciones que denunciar sobre mi actuación o la de alguna o alguno de mis colaboradores, espero que interpongan las acciones ante las autoridades que corresponden”.

