Ruido en el caso Cuén

Llamó la atención que, en la primera conferencia de prensa mañanera de integrantes del Poder Judicial, el magistrado Juan José Olvera López aclarara que el juez penal federal Alejandro Díaz no se negó a girar órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados en el montaje en torno al asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén. Según el magistrado, palabras más palabras menos, el juez no atendió la solicitud de la Fiscalía General de la República, porque ésta no tenía un caso debidamente armado. Sin embargo, ayer mismo la FGR reviró sobre el tema publicando la transcripción literal de lo expresado por dicho juez, y que es la siguiente: “En consecuencia, se considera que, quien debe conocer de la solicitud de librar orden de aprehensión en este tipo de delitos es un fuez federal en cuya jurisdicción resida, un juez cuya jurisdicción resida un Penal de Máxima Seguridad”. ¡Úhquela!, ¿y entonces? Parece, nos comentan, que hay algo más atrás de ese enredijo.