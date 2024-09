Relación con el gobierno de Joe Biden había transcurrido sin fricciones

Ruptura con EU sería un caos: AMLO; no había fricciones hasta comentarios 'imprudentes' sobre reforma judicial Al asegurar que Estados Unidos y Canadá deben aprender a respetar a México y entender que cooperación económica no es dependencia, AMLO afirmó que no es posible una ruptura con EU