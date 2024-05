'Es de sabios cambiar de opinión', admite AMLO sobre uso de Fuerzas Armadas en seguridad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que “es de sabios cambiar de opinión” en su decisión de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad porque al inicio de su gobierno, dijo, había una “realidad catastrófica” por la corrupción, que sin su ayuda no habría podido resolver.

MÁS INFORMACIÓN Mañanera de AMLO: 6 de mayo del 2024

“Soy mexicano y tengo una tarea que es la de transformar al país y me encontré una realidad catastrófica y precisamente por la corrupción, y no iba yo a poder salir si no me apoyo en las Fuerzas Armadas, que demás tuve la suerte que no estaban echadas a perder”, aseguró AMLO.

Durante la conferencia de prensa matutina, destacó que cuando asumió el Gobierno federal en diciembre de 2018 se encontró que había tres secretarías -sin precisar cuáles- completamente entregadas a la corrupción.

Por ello, AMLO abundó, se tuvo que echar mano de las secretarías de Marina y la Defensa Nacional, a las cuales reconoció como pilares fundamentales del Estado mexicano para garantizar seguridad, crecimiento y generación de empleos.

“La suerte siempre me ha ayudado mucho y por eso eché mano de lo que tenía nuestro país y soy un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano en la actualidad que me garantizan la posibilidad del crecimiento, en buena medida la creación de empleos, y sobre todo la seguridad, son la Marina y la Defensa”, asentó AMLO.

Cuestionado sobre sus dichos en el pasado de que las tareas de los civiles deberían corresponder a estos y no a los militares, el mandatario federal acotó: “No creo que haya yo dicho eso, pero en el caso que lo haya dicho, hay un refrán, es un dicho, según el cual ‘es de sabios cambiar de opinión’”.

AMLO expuso que aunque no está de acuerdo de que “el fin justifique los medios, en política, en algunos casos lo que cuentan son los resultados”, en referencia a los logros alcanzados con el apoyo de las Fuerzas Armadas como la construcción de dos aeropuertos (AIFA y de Tulum), el Tren Maya, los bancos del bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional, entre otras obras.

“Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, nos han ayudado mucho con bastante sacrificio porque a veces eso se olvida. También en la Fuerzas Armadas hay asesinatos, hay desaparecidos y hay quienes pierden la vida en las obras, sufren, padecen. Mi reconocimiento a todos ellos y sus familiares”, puntualizó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Lunes 6 de mayo de 2024. https://t.co/Nf6sA2YCuP — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 6, 2024

AMLO subrayó que no es que vaya en contra de la opinión del pueblo, sino que a veces se pierde objetividad. “Hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, argumentar, no caer en el dogmatismo, en el fanatismo”, remarcó.

Dio a conocer que la Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ocupan el primer lugar con la mejor percepción ciudadana con 88, 83.9 y 76.6 por ciento, respectivamente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR