Magistrados ven “sacrificio” de los togados

El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, donde plantea elegir por votación a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un “sacrificio” de los togados para prevenir una crisis constitucional, de acuerdo con magistrados.

Durante la “contramañanera” judicial, el magistrado José Manuel Torres Ángel, aseguró que el ministro ponente “se aparta y dice, no vamos a pronunciarnos respecto de si asiste o no razón para que haya elección de ministros de la corte conforme se plantea en la propia reforma, es decir que están haciendo una especie de sacrificio de que no va a haber un pronunciamiento respecto de los ministros y ministras, esto es para que cese la crisis constitucional que ya va muy avanzada”.

Advirtió que dicha “crisis constitucional” podría incrementarse “con los desacatos de las suspensiones, y eventualmente, como ya lo anunciaron algunos legisladores en el sentido de que, como eso es un hecho público y notorio dicen en el evento de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Dieron aval que en el proyecto del togado plantee también invalidar la elección para jueces y magistrados federales y locales.

Por su parte, el magistrado Juan José Olvera López, aseguró que en caso de que la mayoría del pleno de la SCJN voten en favor del proyecto del ministro Alcántara Carrancá, se volverá a la normalidad en el Poder Judicial.

“Lo que el proyecto ofrece es retomar el orden constitucional, volver a la regularidad constitucional, destruir todos aquellos mecanismos que pretendan romper con el estado de derecho, volveríamos digamos a la normalidad constitucional en beneficio de todos los mexicanos”, aseguró.

Olvera enfatizó que el proyecto del ministro González Alcántara, que propone invalidar puntos de la reforma judicial, no es aún una decisión final: "No ha decidido un ministro detener la reforma. No es una decisión, es solo un proyecto. Ningún ministro por sí solo ha pretendido detener el trabajo de los legisladores. Esa es la primera cuestión”.

En tanto coincidieron en esperar a que se lleve a cabo la sesión del Pleno de la Suprema Corte, para conocer el sentido de la votación de las y los ministros del máximo tribunal del país.