Saldo blanco y presencia de bloque negro en la marcha

Entre consignas de “no a la militarización del Metro” y “Transporte público digno y seguro”, alrededor de 200 manifestantes marcharon sobre Reforma hacia Palacio Nacional.

La manifestación, que tuvo la participación de diversos grupos como “Movilidad Sin Miedo” y la “Caminata en Memoria de Yaretzi”, estuvo conformada por organizaciones civiles y de derechos humanos como la Red Feminista Antimilitarista, Amnistía Internacioonal (AI), además de familiares y amigos de la joven que falleció en el accidente de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo, el pasado 7 de enero, quienes portaban girasoles y una playera

con su fotografía.

Durante la protesta, que arrancó pasadas las cuatro de la tarde, los participantes exigieron al Gobierno el retiro de los seis mil elementos de la Guardia Nacional de las instalaciones del Metro. Además, también pidieron un mejor mantenimiento a los vagones, rieles, andenes y pasillos que pertenecen

a las estaciones.

“El despliegue de elementos (efectivos) de la Guardia Nacional para cuidar el metro, tras unas fallas que ha habido y los errores en la infraestructura, implica mayor violencia”, expuso Brenda Velázquez, de la asociación Balance A.C. que se hizo presente en la

manifestación.

A su vez, la organización Amnistía Internacional indicó que alzan la voz para que el gobierno garantice la seguridad en el Metro e hicieron un llama-

do para respetar el derecho de libertad.

Cuando el contingente llegó al Zócalo capitalino, se pidió justicia por la muerte de Yaretzi y realizaron una misa en su honor. Su padre, César Hernández, ofreció un mensaje a los medios junto a Aranza, la mejor amiga de su hija, quien también viajaba el día del siniestro y quedó lesionada.

“Mi hija me abrazó esa mañana y me dio un beso. Me dijo: ‘ya me voy papá’. No sabía que era la última vez que me iba a abrazar”, señaló entre lágrimas.

“Mi hija no pensó en hacer dinero, quería entregar su corazón al arte, al sentir. Yo no quiero hacer un pronunciamiento violento, de descalificación, eso no me da justicia”, dijo.

Aunque hubo saldo blanco, el llamado Bloque Negro también hizo acto de presencia con martillos, palos, botellas de vidrio y petardos.

Con capucha en la cabeza y vestimenta negra, varios de sus integrantes realizaron pintas y destrozos en diversos edificios sobre la Avenida Paseo de la Reforma.

Al llegar a la Plaza de la Constitución lanzaron explosivos de tipo casero contra la fachada del Palacio Nacional, mismos que sobrepasaron las vallas que fueron colocadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A través de su cuenta de Twitter, Martí Batres Guadarrama, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, informó que este grupo había causado destrozos en algunos comercios, después se informó que al menos dos negocios fueron alcanzados por la furia del Bloque Negro.

Pese a que este grupo violento se enfrentó con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se reportó saldo blanco.