Salgado demandará a 6 consejeros del INE

Félix Salgado Macedonio anunció que demandará por “usurpación de funciones” a los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de retirarle la candidatura, para que sean sometidos a juicio político.

Luego de encabezar una nueva caravana motorizada que llegó a las instalaciones del INE procedente de Chilpancingo, Guerrero, Salgado Macedonio afirmó que está listo para reiniciar su campaña a partir de mayo y se prepara para participar en el debate de candidatos que se realizará el próximo 28 de abril.

Antes, dijo, impulsaré el juicio político en la Cámara de Diputados.

“Vamos a levantar otra demanda en contra de los seis consejeros del INE que no acataron lo dispuesto por el Tribunal Electoral. Ellos actuaron por consigna política y no siguiendo la recomendación que les habían dicho de no retirar la candidatura, incurrieron incluso en usurpación de funciones”, afirmó el senador con licencia.

Salgado Macedonio confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá su caso, antes de que éste concluya en abril.

“Hemos venido a entregar la impugnación. Dejamos esto en manos del Tribunal Electoral, que tendrá aproximadamente 12 días para resolver, pero nosotros no vamos a ejercer ningún tipo de presión. Hay todo el tiempo necesario para que el Tribunal decida”, afirmó el llamado “Toro Bravo”.

El senador con licencia estuvo acompañado por Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, quien insistió en que la apelación presentada, así como el Juicio para la Protección de los Derechos del Ciudadano, se sustentan en la decisión del Consejo General de cancelar los registros de candidatos de Morena “a toda costa”.

“No se hizo la valoración que ordenó el Tribunal Electoral; que no se tomó en cuenta, por ejemplo el tema de los montos que en el caso de Félix Salgado son 19 mil 872 pesos, en el caso de Raúl Morón son 11 mil pesos; que se cambió la calificativa por ejemplo, por los mismos hechos al partido dijeron que el asunto era culposo, a Salgado Macedonio por los mismos hechos le dicen que era culposo igual que a Raúl Morón, la gravedad también se cambió. Una serie de irregularidades que no siguió el instituto porque su intención era castigar a toda costa a los candidatos de Morena”, manifestó.

Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que como árbitros seguirán aplicando puntualmente la ley, a pesar de la estridencia que puede presentarse en la contienda electoral.

“Con independencia de la competencia entre partidos y candidaturas y de sus posicionamientos en ocasiones estridentes en el debate público, las autoridades electorales seguiremos aplicando la ley puntualmente y convocando a la ciudadanía a informarse, involucrarse y participar”, dijo el consejero presidente.

Córdova Vianello insistió en que el INE trabaja para garantizar a la ciudadanía que el día de la jornada electoral podrá salir a votar libremente y sin “interferencias indebidas”, además de contar con seguridad sobre su salud.