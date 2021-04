Félix Salgado advierte que con 20 mil firmas se enjuiciará a consejeros del INE

Félix Salgado Macedonio anunció que esta semana llevará 20 mil firmas a la Cámara de Diputados, para sustentar la solicitud de juicio político contra siete de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron para quitarle la candidatura al gobierno de Guerrero.

En entrevista con La Razón, Salgado Macedonio afirmó que solicitará que se sancione a los consejeros electorales porque están violando sus derechos políticos.

“Aquí se equivocó el INE, aquí se picó el ojo y ahora yo voy a pedir juicio político en contra de esos siete consejeros que votaron en mi contra y que me están conculcando mi derecho a votar y ser votado, no lo vamos a aceptar y vamos a ir a la Cámara de Diputados 20 mil guerrerenses a llevar la solicitud de juicio político contra Córdova y sus secuaces”, enfatizó el morenista.

Salgado Macedonio acusó al INE de mentir sobre la condición de precandidato que le adjudicaron, porque nunca se registró así ante las autoridades locales, que son quienes organizan la elección. En su caso, dijo que no realizó actividades proselitistas, sino que se trata de activismo político.

lee más Salgado Macedonio alega que nunca fue precandidato a gubernatura de Guerrero

“Haciendo trabajos de proselitismo interno en Morena, es un activismo partidista para lograr el cambio de coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, es interno es partidista, Morena convoca a sus militantes a inscribirse y le da cuenta al INE”, aclaró Salgado Macedonio.

El todavía candidato confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revoque la decisión de los consejeros electorales del INE.

“Me van a regresar la candidatura, el Tribunal Federal me va a regresar mi candidatura, porque van a resolver apegados a derecho, no con criterios políticos ni con supuestos.

"Ellos tienen que resolver en cuanto a derechos, respetar los tratados internacionales, los derechos políticos, nadie me puede conculcar ese derecho, absolutamente nadie y no acepto que diga el INE que yo violenté sus reglas", señaló el senador con licencia.

Además, apuntó que "es mentira" lo que dice el INE, si así fuera, dijo, tampoco era para quitarme la candidatura es una amonestación en todo caso al partido o a mí, pero no decir no vas a participar así nomás por los puros, puros del Instituto.

Agregó que su confianza radica en que el TEPJF está conformado por abogados que determinarán conforme a derecho.

“El INE ya no es árbitro, es jugador cochino marrullero que mete zancadilla y ya enseñó el cobre en Guerrero que está en contra de nosotros, anda acá en Guerrero fiscalizando dónde como, dónde duermo, cómo me transporte, etc.

"Curiosamente en el INE sólo cuatro de los 11 son abogados, el resto son achichincles de políticos que los recomendaron para estar ahí, pero nada más cuatro son abogados”, afirmó Salgado Macedonio.

