Salgado Macedonio marcha en Guerrero contra el INE; asegura que será gobernador

El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio marchó en Chilpancingo, Guerrero, contra la determinación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) quienes le cancelaron su candidatura.

Salgado Macedonio estuvo acompañado por más de 10 mil personas, quienes exigieron devolver la candidatura al "Toro", para competir por la gubernatura de la entidad.

La movilización comenzó cerca del mediodía y avanzó desde la avenida de los Insurgentes, frente al mercado central Baltasar R. Leyva Mancilla, en la capital de Guerrero, hasta el centro de Chilpancingo.

Al término de la marcha, Salgado Macedonio aseguró que será gobernador, y advirtió a los consejeros que seguirá manifestando sus ideas, pues "la libertad de expresión me permite decir lo que se me hinche".

“Esta es una marcha de protesta contra el INE, ahora están diciendo que yo no debo estar aquí y que no debo hablar nada, que nomás hable sobre la protesta, y yo le digo al INE que hay tratados internacionales que avalan el derecho a votar y a ser votado como mexicano, y avalan mi derecho a la libertad de expresión.

"Tengo todo mi derecho de decirle al INE lo que se me hinche, soy guerrerense y los guerrerenses no nos rajamos, no hay marcha atrás”, aseveró.

En el acto también estuvo presente José Manuel Zamacona, vocalista del grupo musical Los Yonics, quien interpretó las canciones “Pero te vas a arrepentir” y “Palabras tristes”.

