Que salgan a manifestarse, el Zócalo está a su disposición: AMLO sobre marcha en defensa del INE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Zócalo está abierto para los manifestantes en contra de su administración y en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Tienen todo el derecho a manifestarse; además, ya fuera máscaras que participen todos en la marcha y procurar no caer en provocación, sin ningún problema, aprovecho para hacer un llamado especial a quienes simpatizan con el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar ", pidió el Presidente.

Que salgan a manifestarse, el Zócalo está a su disposición: @lopezobrador_ sobre marcha en defensa del INE https://t.co/toVsjsVkA9 pic.twitter.com/fOH2ExS9rp — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 7, 2022

Añadió que los opositores a quienes define como conservadores, cómo el expresidente Vicente Fox, quien convoca a la marcha en defensa del INE porque está molesto.

"Desde luego es la inconformidad, cómo no va a convocar Fox si está molesto porque ya no recibirá cinco millones de pensión y ya no puede recomendar a nadie y lo mismo en el caso de Calderón y de todos", aseguró el mandatario.

López Obrador indicó que esa oposición se basa en la idea de mantener sus privilegios.

"Se opusieron a la Reforma Eléctrica, se opusieron a las pensiones y se han opuesto a todo, ahora la Reforma Electoral y también lo agarran de bandera, porque en el fondo es una lucha política porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción , lo que quieren en el fondo, es que quieren seguir robando, quieren mantener privilegios ; que se escuche bien y que se escuche lejos, quieren mantener un sistema político muy parecido a la oligarquía", afirmó el Presidente.

El interés de presentar esta Reforma Electoral tiene como finalidad dejar constancia de que sí hizo su parte para evitar que regresen los fraudes electorales.

"Es una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo; todos esos, aunque vayan a misa no le tienen amor al pueblo que son racistas, clasistas y no son demócratas. Son ellos los que participaron en fraudes, porque ¿Cómo van a regresar si ya el pueblo despertó? , pero ni así se los aseguro, si yo estoy proponiendo esta Reforma no quiero que mañana se diga si ha padecido los fraudes y en México se cometen más que en otro lugar del mundo, ¿por qué no propusiste una reforma constitucional?", sentenció López Obrador.

FBPT