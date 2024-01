Salma Luévano acepta disculpa de AMLO; le pide revisar agenda LGBTTTIQ+

Salma Luévano, diputada trans, aceptó la disculpa del presidente Andrés Manuel López Obrador por referirse a ella como “hombre vestido de mujer”, sin embargo, lo exhortó a tener una reunión para avanzar en la agenda LGBTTTIQ+.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Salma Luévano recordó que siempre ha sido una mujer de diálogo y creado puentes.

Presidente @lopezobrador_ en un evento público le solicité una reunión para ver los pendientes de la agenda y de la deuda histórica hacia nuestra población #LGBTTTIQA +, usted me dijo que SI. Hasta el momento no he tenido comunicación por parte de la presidencia @JesusRCuevas pic.twitter.com/IcJj6bHUJe

Salma Luévano precisó que durante su encuentro con López Obrador el fin de semana en Yucatán le solicitó una reunión para tratar los pendientes de la agenda de la diversidad sexual y de género, así como la deuda histórica hacia la población LGBTTIQ+.

Sin embargo, refirió, hasta el momento no ha tenido comunicación por parte del gobierno federal para concretar la reunión.

Estoy segura que el gobierno que usted encabeza, esta Cuarta Transformación de la que me siento orgullosa de pertenecer, no es un gobierno que me cierra las puertas, se las cierre a la diversidad o que nos ignore. La Cuarta Transformación tiene que ser diversa y si no es diversa, no es Cuarta Transformación