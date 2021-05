Samuel García pide que “saquen" a su esposa y suegro de investigación en su contra

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García pidió a las autoridades que "saquen a su familia", en específico a su esposa Mariana Rodríguez Cantú y a el padre de ella, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, de la investigación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

"Lo que quiero pedir a la Fepade, a las autoridades es que saquen a mi familia de esto, que saquen a Mariana, mi esposa y su papá, de lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas, no hay más y la gente lo sabe", señaló Samuel García en conferencia de prensa.

Respecto a las indagatorias que las autoridades ya realizan en su contra, Samuel García aseguró que "todo está en orden y conforme a la ley", porque todos los candidatos cumplieron con los reportes que solicitó el INE.

Por lo anterior, Samuel García también indicó que hasta el momento él no tiene conocimiento de las investigaciones que lleva a cabo la FGR y la UIF contra él y su familia. "No he sido notificado de nada, así como no conozco las supuestas carpetas", dijo.

“Me entero por medios de un comunicado de la FGR en el que detalla que hay unas supuestas denuncias de unos supuestos ciudadanos y que se van a abrir carpetas que al día de hoy no conozco”, añadió el candidato de MC.

Sin embargo, Samuel García sostuvo que para cuando las autoridades lo requieran, él estará disponible y no detendrá su campaña por la gubernatura de Nuevo León.