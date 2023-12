Samuel niega desacato por reasumir el cargo

Tras descartar que incurra en desacato al no hacer uso de su licencia y reasumir funciones como gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que el PRI y el PAN le hicieron, a cambio de aceptar como interino a Javier Navarro, 11 peticiones.

García Sepúlveda descartó que desatienda alguna orden judicial al no hacer uso de su licencia y reasumir funciones como mandatario estatal. Al reaparecer en un evento oficial tras abandonar la precampaña a la Presidencia de la República, el emecista insistió en que no necesita que el Congreso local revoque la licencia.

“Cuando yo decidí no participar y no usar la licencia, en automático como gobernador constitucional reasumo funciones, desairo la licencia y eso es suficiente. Claro está que el PRIAN, pues ya les leí la carta que querían”, declaró.

Desde el municipio de Escobedo, a donde acudió para poner en marcha las obras de reconstrucción de un puente vehicular, aseguró que en la entidad no hay dos gobernadores y que el nombrado por el Legislativo, Luis Enrique Orozco, no está en funciones, aunque él diga lo contrario, y confío en que este lunes los tribunales fallarán en su favor para permanecer al frente del Ejecutivo local.

Reveló que el PRI y el PAN le entregaron un documento de peticiones: “era una carta con 11 puntos petitorios; creerían estos güeyes que soy Santa Claus”.

Denunció que una de las solicitudes que le hicieron ambos partidos, a cambio de dejar como gobernador interino al secretario de Gobierno, Javier Navarro, era darles dos mil 500 millones de pesos para sus municipios el siguiente año.

Dijo que otro de los planteamientos fue que se desistiera de las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Francisco Cienfuegos, Zeferino Salgado, Adrián de la Garza y Raúl Gracia, “porque todas traen facturas, y robaron, puro bandido”.

También mencionó que otra solicitud que le hicieron en esta víspera decembrina es que “no pagaran impuestos los siguientes cinco años”.

En la cuarta y quinta petición, aseguró que le exigieron que el priista Adrián de la Garza fuera fiscal general del estado los siguientes nueve años y Alejandro Reynoso, panista de San Nicolás, auditor superior del estado.

“Son unos corrientes, el PRI y el PAN de Nuevo León, lo digo con todas sus letras, son lo más corriente que he visto en mi vida”, expresó el mandatario.

Añadió que por motivos que dará a conocer en otro momento, sólo podría citar ahora cinco de las 11 exigencias que le hicieron.

El sábado, el gobernador Samuel García Sepúlveda dio a conocer un acuerdo de reasunción de su cargo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

“El presente acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como gobernador constitucional del estado de Nuevo León y que he reasumido funciones como gobernador constitucional del estado.

“Y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, argumentó el emecista.