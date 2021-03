Sanciones no son en torno a partidos: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que la decisión de sancionar a candidatos o aspirantes que no presentaron informe de gastos, no es una decisión en torno a ningún partido político en concreto.

“En la mayoría de los casos, en Morena son conocedores de la legislación, cumplieron con la obligación de informar”, aseguró el organismo autónomo.

A través de una tarjeta informativa entregada a La Razón, autoridades del INE subrayaron que no todos los candidatos de Morena fueron sancionados, cuando fueron requeridos la gran mayoría de los aspirantes entregaron sus cuentas y pone de ejemplo al exsecretario de Seguridad Alfonso Durazo, quien busca la gubernatura de Sonora, por el partido guinda.

Está también el caso de la exalcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, precandidata a la gubernatura en Campeche, que omitió informar a tiempo sobre diversos gastos que fueron denunciados por el PRI, lo que le valió una multa superior al medio millón de pesos, pero logró mantener la posibilidad del registro.

En situaciones similares, se encuentran los aspirantes de Nuevo León, Clara Luz Flores, Zacatecas, David Monreal, así como de Chihuahua, Colima, Nayarit o Sinaloa, que no resultaron sancionados.

De acuerdo con la información proporcionada, la investigación partió de 120 casos de personas no registradas como precandidatas. De ellas, se consideraron 59 casos donde existía propaganda de precampaña. Finalmente, se dictaminó que 43 precandidaturas incumplieron con la obligación de presentar sus informes de precampaña.

A ello se añadió el expediente del estado de Guerrero, donde se declaró fundada la irregularidad consistente en omitir la presentación de los informes de seis precandidaturas a cargos de Gubernatura, Diputado Local y Presidencia Municipal, entre los que se encontraba Félix Salgado Macedonio.

En la tarjeta informativa se destacó que “todos los candidatos que presentaron irregularidades tuvieron tres días para responder y aclarar su situación”.

En respuesta, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna dijo que la sanción impuesta a 49 candidatos de distintos partidos políticos, “fue confusa y no aplicó el mismo criterio para unos y otros”.

En entrevista con La Razón, Gutiérrez Luna señaló que el organismo autonómo aplicó medidas contradictorias; como sancionar a una diputada que busca la reelección y fue castigada por no borrar algunas bardas que pintó en 2017.

“El INE hizo como un barrido, por llamarle de alguna forma, para ver si detecta algo o no, eso es muy arbitrario porque también lo que registra no tiene lógica para descartar o no.

“Te pongo dos ejemplos: a un candidato le detectó que mandó un mensaje navideño, en el que dijo: “feliz navidad, les deseo a todos lo mejor”. Sin hablar nada electoral y ya por eso estás haciendo precampaña y te quitó la candidatura”, reprochó Gutiérrez Luna.

Además, el representante de Morena ante el INE anunció que este domingo presentarán las impugnaciones correspondientes para revertir la decisión del Consejo General, pero aún no han determinado si se presentará un solo expediente para todas las candidaturas o si se harán una por una las quejas.