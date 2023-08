Santiago Creel: Firmas no serán problema, vamos a ir a la siguiente etapa para elegir al candidato del FAM>

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, aseguró que avanzará a la siguiente etapa del proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su candidato presidencial en las elecciones de 2024.

"Vamos bien, las firmas no serán un problema en este proceso, vamos a ir a la siguiente etapa, de eso no tengo la menor duda (...) El Comité Técnico, que es el que rige el proceso en esta etapa, nos ha pedido que no demos información sobre el número de firmas y que no lo hagamos sobre todo por quienes van muy bajos o no han llegado a la meta”, indicó.

En entrevista, Creel Miranda mencionó que no se le dificultará conseguir las firmas para progresar a la segunda fase del proceso. Además, dijo que “el tema es que la información no se puede brindar, a mí me gusta cumplir las reglas, lo qué sí te puedo decir es que voy bien y paso a la siguiente etapa (...) Yo ya estoy preparado para las siguientes etapas, quizá para algunos es complicado reunir las firmas, para mí no lo es”.

Te puede interesar Santiago Creel invita a participar en recolección de firmas para aspirantes del Frente Amplio por México

Por otro lado, el panista reiteró su disposición de dejar su cargo legislativo para impulsar sus aspiraciones presidenciales, sin embargo, enfatizó que eso sucederá solo bajo las dos condiciones que ha mencionado anteriormente.

“El miércoles voy a platicar con Ignacio Mier sobre el proceso en la mesa directiva, siempre y cuando se cumplan dos de las condiciones que he pedido, una que quede alguien del PAN, porque así nos corresponde de acuerdo al pacto original para la gobernabilidad de la Cámara, y el segundo que continúen las acciones y procedimientos que están en la Suprema Corte de Justicia”, destacó.

En este sentido, Santiago Creel dio a conocer que no ha platicado con el coordinador parlamentario, por lo que analizará cómo se puede hacer el tránsito, ya que aseguró que “no es algo sencillo”.

te puede interesar México no necesita 'graciositos', como las corcholatas, afirma Santiago Creel

“Ya después vendrán 5 foros y yo ya estoy preparado para cada uno de los cinco. Estamos muy contentos de la fortaleza que voy adquiriendo día con día el Frente Amplio por México”, confió el panista.

De acuerdo con los lineamientos marcados, los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos del registro deben recolectar al menos 150 mil firmas en un mínimo de 17 entidades por dispersión geográfica a través de una plataforma electrónica que permitirá ingresar hasta 200 mil firmas. La fecha límite inicial se estableció para el 5 de agosto, pero debido a una fuerte demanda que provocó fallas técnicas en la plataforma, el Comité Organizador decidió aplazarla hasta el martes 8 de agosto.

Leo