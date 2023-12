Luis Enrique Orozco es el gobernador interino de Nuevo León, reitera la SCJN

El Congreso de Nuevo León tenía la facultad de nombrar al gobernador interino, tras la licencia de Samuel Alejandro García Sepúlveda, cargo que recayó en Luis Enrique Orozco.

Así lo reafirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una infografía, donde compartió tres suspensiones relacionadas con la titularidad del Poder Ejecutivo de la entidad.

"Se determinó la procedencia de que Luis Enrique Orozco Suárez, designado por el Congreso, asuma el cargo de gobernador interino", se puede leer en dicha imagen vía X.

En el mismo gráfico, la SCJN refirió las medidas cautelares que fueron otorgadas el 13 de noviembre, con una ampliación el 1 de diciembre, donde recuerda que suspendió el primer nombramiento del Congreso “por violentar la división de Poderes al nombrar al titular del Poder Judicial del Estado, Arturo Salinas”.

La Corte añadió que además, suspendió el acuerdo del Gobernador donde se nombraba a Javier Navarro, Secretario de Gobierno, porque no es de su competencia realizar tales designaciones.

La Corte explica que, después de esa medida cautelar decretada, Samuel García decidió no hacer válida la licencia solicitada y reasumió su cargo de Gobernador alegando que no requiere aval del Congreso, proceso por el que la Corte aún no se ha pronunciado si es o no válido, y posiblemente podría hacerlo en la semana que esta por iniciar.

